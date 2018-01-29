Remédios causam impasse em negociações com a Europa

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma proposta da União Europeia para ampliar a proteção de patentes em um eventual acordo comercial com o Mercosul poderia colocar sérias dificuldade para a sobrevivência financeira do Sistema Único de Saúde (SUS). O alerta faz parte de um estudo realizado por pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, da Fiocruz.

Ao Estado, membros do alto escalão do Itamaraty confirmaram que esse é um dos temas pendentes nas negociações com a Europa e que resta a saber como poderá haver um consenso. Por enquanto, porém, um impasse prevalece e pode frustrar um acordo. Nos próximos três dias, em Bruxelas, ministros do Mercosul e da UE voltarão a se reunir na esperança de avançar em um entendimento sobre um processo de negociação que já dura 18 anos.

O governo de Michel Temer esperava fechar o tratado em dezembro. Mas as ofertas de abertura realizadas pela Europa foram consideradas como insuficientes no setor de carnes e açúcar. Há três dias, ao Estado, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, admitiu que acha muito difícil que um acordo seja fechado entre os dois blocos. Um dos principais negociadores do governo, porém, alerta que o impasse não se limita ao comércio de bens agrícolas. No capítulo sobre patentes, ainda não existe um acordo.