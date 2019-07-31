Home
Reino Unido reserva mais de 2 bi de libras para um Brexit sem acordo

O novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já afirmou que o Reino Unido deixará a União Europeia em 31 de outubro, com ou sem acordo

Agência Estado

Publicado em 31 de julho de 2019 às 23:29

 - Atualizado há 6 anos

Boris Johnson Crédito: Frank Augstein/AP

O governo do Reino Unido afirma que está reservando mais de 2 bilhões de libras para a eventualidade de uma saída da União Europeia (Brexit) sem acordo. O chanceler do Tesouro britânico, Sajid Javid, afirmou que os fundos adicionais serão usados, entre outras coisas, para a contratação de 500 agentes de fronteira.

> Boris Johnson assume com missão de concluir o Brexit

O novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já afirmou que o Reino Unido deixará a União Europeia em 31 de outubro, com ou sem acordo.

> Boris Johnson: conheça o próximo primeiro-ministro do Reino Unido

Economistas alertam que nenhuma quantidade de dinheiro reservado poderia eliminar os efeitos negativos de um Brexit sem acordo. A agência financeira do governo britânico diz que essa possibilidade custaria bilhões e levaria o país à recessão. Fonte: Associated Press.

