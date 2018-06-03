Reino Unido: funcionários públicos apontam riscos de Brexit sem acordo comercial

Funcionários públicos britânicos teriam alertado um jornal do Reino Unido sobre o risco de escassez de alimentos, combustíveis e medicamentos num prazo de semanas, caso o Reino Unido deixe a União Europeia sem um acordo comercial firmado.

O Sunday Times diz que autoridades do governo modelaram três cenários potenciais para um "Brexit sem acordo" - leve, severo e outro ainda mais intenso, classificado como "Armagedom".

Conforme o cenário "severo", o porto inglês de Dover "entraria em colapso no primeiro dia", e supermercados e hospitais logo ficariam sem suprimentos.

A Grã-Bretanha quer fechar um acordo sobre futuras relações comerciais com a UE antes de deixar oficialmente o bloco em 29 de março de 2019, mas autoridades também estão elaborando planos caso as negociações terminem sem um acordo.