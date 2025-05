Mundo

Reino Unido, França e Canadá ameaçam ações contra Israel por bloqueio de ajuda a Gaza

O chefe de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, alerta que 14 mil bebês poderão morrer em Gaza nas próximas 48 horas se os suprimentos de ajuda não chegarem.

O Reino Unido, a França e o Canadá alertaram Israel que tomarão "ações concretas" se o país continuar com a expansão das suas operações militares em Gaza, em comunicado na segunda-feira (19/05).>

Trump arma 'emboscada' para presidente sul-africano na Casa Branca com alegação de 'perseguição a brancos'

O chefe de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, disse que o número de caminhões de ajuda que foram autorizados a entrar em Gaza são apenas uma "gota no oceano do que é urgentemente necessário".>

Fletcher afirma que espera enviar 100 caminhões para Gaza hoje, acrescentando que "precisamos inundar a Faixa de Gaza com ajuda humanitária".>

No domingo (18/05), Netanyahu disse que seu país permitiria a entrada de uma "quantidade básica de alimentos" no território após um bloqueio de 11 semanas, mas que Israel planeja assumir "o controle de toda Gaza". >

Os líderes dos países ocidentais também condenaram "a linguagem abominável usada recentemente por membros do governo israelense, ameaçando que, em seu desespero por causa da destruição de Gaza, os civis começarão a se realocar".>

"O deslocamento forçado permanente é uma violação do direito internacional humanitário", disseram.>

Starmer, Macron e Carney também pediram que o Hamas liberte imediatamente os reféns restantes feitos no "hediondo ataque" ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.>

A declaração do Reino Unido, França e Canadá reiterou o apoio a um cessar-fogo, bem como à implementação de uma "solução de dois Estados", que propõe um Estado palestino independente que existiria ao lado de Israel.>

Netanyahu rebateu a sugestão: "Ao pedir a Israel que encerre uma guerra defensiva pela nossa sobrevivência antes que os terroristas do Hamas em nossa fronteira sejam destruídos e ao exigir um Estado palestino, os líderes em Londres, Ottawa e Paris estão oferecendo um prêmio enorme pelo ataque genocida contra Israel em 7 de outubro, ao mesmo tempo em que convidam mais atrocidades semelhantes.">

Ele também pediu que "todos os líderes europeus" sigam a "visão" do presidente dos EUA, Donald Trump, para acabar com o conflito.>

'Crédito esgotado'

Em uma cúpula realizada em Londres entre a União Europeia e o Reino Unido, o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, chamou a crise humanitária em Gaza de "uma tragédia onde o direito internacional está sendo sistematicamente violado e uma população inteira está sendo submetida a uma força militar desproporcional".>

Apenas cinco caminhões chegaram a Gaza na segunda-feira (19/05), enquanto as tropas israelenses avançavam e ataques aéreos e de artilharia matavam mais civis palestinos, incluindo crianças .>

"Isso ocorreu depois que Israel, em 18 de março, quebrou um cessar-fogo que durou dois meses com uma série de ataques aéreos de grande escala.">

"Cinco dias após o reinício da guerra, uma unidade israelense atacou o comboio médico e cobriu com areia os homens que havia matado e seus veículos crivados de balas. O relato israelense sobre o ocorrido foi desmentido quando um celular foi recuperado de um corpo na vala comum.">

"Seu proprietário havia filmado o incidente antes de ser morto. Longe de comprovar a alegação de Israel de que os socorristas constituíam uma ameaça potencial aos soldados israelenses de combate, o vídeo do túmulo mostrou que ambulâncias e veículos de emergência, claramente sinalizados e bem iluminados, foram atacados sistematicamente até que quase todos dentro deles morressem.">

"Uma importante fonte diplomática europeia envolvida nas discussões me disse que a linguagem dura refletia um 'sentimento real de crescente raiva política com a situação humanitária, de uma linha sendo cruzada e de que este governo israelense parece agir com impunidade'", diz o editor da BBC.>