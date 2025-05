Mundo

Reino Unido endurece regras de imigração e dificulta acesso a cidadania

O governo vai propor testes de inglês para todos os requerentes de visto e seus dependentes adultos, além de um caminho mais longo para a obtenção de status de residente permanente.

O primeiro-ministro do Reino Unido anunciou nesta segunda-feira (12/5) planos para conter a imigração para o país — com uma promessa de fazer cair "significativamente" o número de imigrantes que chegam ao Reino Unido.>

Os detalhes da proposta de Keir Starmer serão publicados ainda nesta segunda-feira. Pela manhã, em Londres, o premiê fez um pronunciamento sobre a imigração no Reino Unido.>

Starmer afirma que, de 2019 a 2023, o saldo de imigração quadruplicou, atingindo um recorde de quase um milhão no ano até 2023.>

Ele afirma que isso é quase o tamanho da cidade de Birmingham, a segunda maior cidade do Reino Unido.>

As medidas apresentadas por ele são para reduzir a migração legal, que representa a maior parte da migração para o Reino Unido. A migração legal é feita com uma variedade de vistos.>

No total, no ano passado, pouco menos de 40 mil pessoas chegaram em pequenas embarcações; os números mais altos foram em 2022, quando 45.755 pessoas chegaram por esses meios.>

As mudanças que serão detalhas ainda nesta segunda-feira "finalmente retomarão o controle de nossas fronteiras", disse o premiê.>

O que se sabe das restrições de imigração do governo do Reino Unido?

Os requisitos para solicitar um visto de trabalhador qualificado voltarão a ser rigorosos, revertendo as mudanças feitas durante o governo de Boris Johnson.>

Requisitos de qualificação mais baixos permanecerão para setores que enfrentam escassez de longo prazo ou aqueles considerados essenciais para a estratégia industrial do governo.>

As vagas em um programa para estagiários de pesquisa também aumentarão, e os ministros afirmam que querem facilitar a vinda de "talentos científicos e de design de ponta" para o Reino Unido usando o visto de talento global.>

Os imigrantes normalmente terão que residir no Reino Unido por 10 anos antes de poderem solicitar o direito de permanência indefinida – o dobro do período atual de cinco anos.>

Haverá um caminho mais rápido para pessoas "altamente qualificadas e com alta contribuição" com determinados empregos — cujos detalhes serão definidos após consulta.>

Reações

O líder do partido da direita radical Reform UK, Nigel Farage, acusou Keir Starmer de fazer promessas que "não conseguirá cumprir". O combate à imigração é uma das principais bandeiras do Reform UK, partido que obteve vitórias expressivas em diversas eleições locais realizadas neste mês no Reino Unido.>