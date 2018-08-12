Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Reino Unido: dez pessoas são hospitalizadas após disparos em Manchester
Violência

Reino Unido: dez pessoas são hospitalizadas após disparos em Manchester

O ataque ocorreu em meio a um aumento de crimes envolvendo armas e facas no Reino Unido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2018 às 12:49

Publicado em 12 de Agosto de 2018 às 12:49

A polícia de Manchester disse que 10 pessoas foram hospitalizadas após disparos em um festejo de carnaval caribenho na cidade. A polícia da Grande Manchester disse que as lesões variam de "leves a graves", mas a maioria não parece ser fatal. O incidente foi relatado por volta das 2h30 de domingo (horário local).
A detetive superintendente Debbie Dooley disse que a polícia está tentando estabelecer "quem é o responsável por um ataque tão perigoso". Ela disse que policiais extras serão deslocados às ruas da cidade para acalmar moradores. O ataque ocorreu em meio a um aumento de crimes envolvendo armas e facas no Reino Unido, o que provocou pedidos por ações do governo em um país onde as armas de fogo são estritamente controladas. Fonte: Associated Press.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vila Velha
Fila dobrou o quarteirão durante mutirão da Semana Nacional do Registro Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (16)
Fila dobra quarteirão em mutirão para emissão de documentos em Vitória
Seleção Brasileira
Seleção brasileira goleia Zâmbia por 6 a 1 no Fifa Series

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados