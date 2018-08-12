Reino Unido: dez pessoas são hospitalizadas após disparos em Manchester

A polícia de Manchester disse que 10 pessoas foram hospitalizadas após disparos em um festejo de carnaval caribenho na cidade. A polícia da Grande Manchester disse que as lesões variam de "leves a graves", mas a maioria não parece ser fatal. O incidente foi relatado por volta das 2h30 de domingo (horário local).

A detetive superintendente Debbie Dooley disse que a polícia está tentando estabelecer "quem é o responsável por um ataque tão perigoso". Ela disse que policiais extras serão deslocados às ruas da cidade para acalmar moradores. O ataque ocorreu em meio a um aumento de crimes envolvendo armas e facas no Reino Unido, o que provocou pedidos por ações do governo em um país onde as armas de fogo são estritamente controladas. Fonte: Associated Press.