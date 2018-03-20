Reino Unido convoca Zuckerberg após escândalo de roubo de dados no Facebook

Uma comissão parlamentar britânica solicitou ao fundador e presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, que compareça para esclarecer suspeitas de uso ilícito de informações pessoais de usuários da rede social pela empresa de análise de dados Cambridge Analytica. A companhia - que foi contratada pelas campanhas do presidente Donald Trump, em 2016, e do Brexit - é acusada de recolher dados de 50 milhões de usuários do Facebook com a intenção de influenciar eleições.

O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, foi convocado a depor após escândalo Crédito: Arquivo

A chefe da Comissão de Informação do Reino Unido, Elizabeth Denham, anunciou na noite de segunda-feira que pretende conseguir um mandado de busca para coletar informações nos escritórios da empresa.

"Chegou o momento de escutar um alto executivo do Facebook com autoridade suficiente para explicar este grande fiasco", disse Damien Collins, o deputado que preside o comitê, na convocatória dirigida a Zuckerberg. "A comissão perguntou insistentemente ao Facebook como as empresa adquirem e retêm informação sobre usuários e, em particular, se coletaram seus dados sem consentimento. As respostas de seus representantes subestimaram consistentemente este risco e foram enganosas."

As denúncias envolvendo a Cambridge Analytica vão além do roubo de dados. Empresários da companhia foram filmados pelo canal britânico Channel 4 News em um encontro durante o qual sugerem formas de sabotar e difamar políticos, incluindo pagamento de propina e contratação de prostitutas para seduzi-los.

As imagens registradas prejudicam a perspectiva de defesa da Cambridge Analytica, que negou "energicamente" as acusações de roubo de dados. Legisladores americanos e europeus exigiram uma explicação sobre como a empresa de consultoria obteve acesso aos dados em 2014 e por que o Facebook falhou em informar seus usuários, acendendo um amplo debate sobre privacidade do consumidor.

"Estamos buscando saber se o Facebook garantiu e guardou informações pessoais na plataforma e se, quando eles descobriram sobre a perda dos dados, eles agiram robustamente e se as pessoas foram informadas ou não", disse Denham à BBC Radio. "Precisamos olhar as bases de dados, precisamos olhar os servidores e entender como o uso de dados foi processado", acrescentou a comissária.

ESTRATÉGIA

A emissora Channel 4 exibiu o vídeo - produzido para uma reportagem que levou meses de apuração - na noite de segunda-feira, dias após os jornais "The New York Times" e "The Observer of London" publicarem que a empresa tinha coletado dados de usuários sem autorização com o objetivo de desenvolver técnicas para mapear o comportamento de eleitores americanos - e a partir daí desenvolver uma estratégia de campanha mais direcionada.

Facebook: rede social no olho de escândalo de roubo de dados Crédito: Divulgação

Com uma câmera escondida, a reportagem capturou o momento em que o diretor-executivo da Cambridge Analytica, Alexander Nix, sugere táticas para prejudicar políticos, indicando que há muitas estratégias para "cavar fundo". Ele diz que é preciso "oferecer um acordo que seja muito bom para ser verdade e garantir que o vídeo esteja gravando".

Então, Nix sugere "enviar algumas meninas para perto da casa dos candidatos", acrescentando que ucranianas "são muito bonitas e acho que trabalham muito bem".

"Só estou dando exemplos do que pode ser feito e do que foi feito", afirmou Nix. "Temos uma longa história em trabalhar nos bastidores."

PROMOÇÃO DE POLÍTICOS

O repórter do Channel 4 News, que não foi identificado, se passou por um funcionário de uma família rica do Sri Lanka que queria ajudar a promover políticos aliados. Em uma série de encontros entre novembro e janeiro, marcados secretamente, Nix e outros executivos da Cambridge Analytica se vangloriaram ao dizer que contratam empresas de fachada e ex-espiões em nome de clientes políticos.

"Muitos de nossos clientes não querem ser vistos trabalhando com uma empresa estrangeira", disse Nix ao repórter, segundo o "NYT". "Podemos criar identidades e sites falsos, podemos ser estudantes fazendo projetos de pesquisas ligados a universidades, podemos ser turistas. Há muitas opções para as quais podemos olhar."

EMPRESA NEGA

A Cambridge Analytica disse em comunicado, após a exibição do vídeo, que a reportagem foi "editada e roteirizada para deturpar grosseiramente a natureza daquelas conversas e como a companhia conduz seu negócio".

A empresa disse que foi o repórter que levantou a ideia de sabotar políticos, e que os executivos "brincaram sobre as perguntas e encorajaram ativamente o cliente em potencial para abandonar suas intenções". "Eles (os executivos) saíram com grandes preocupações e não se encontraram com ele novamente", indicou a companhia de análise de dados.

APP FOI BAIXADO 270 MIL VEZES

O Facebook disse que os dados foram coletados pelo pesquisador britânico Aleksandr Kogan, que criou um aplicativo na plataforma que foi baixado por 270 mil pessoas, fornecendo acesso não apenas a informações pessoais, mas também de amigos. A rede social disse que Kogan violou políticas de privacidade ao conceder os dados à Cambridge Analytica.

Desde o início do escândalo na última sexta-feira (16), a companhia de Mark Zuckerberg suspendeu os trabalhos da Cambridge Analytica e sua matriz, a empresa britânica de marketing Strategic Communication Laboratories (SCL). O Facebook chegou a contratar auditores da empresa Stroz Friedberg para investigar e determinar se a Cambridge Analytica ainda detém os dados.

"Auditores da Stroz Friedberg estavam no local do escritório da Cambridge Analytica em Londres esta noite", disse o Facebook na segunda-feira. "A pedido do Escritório da Comissária de Informação do Reino Unido, que pediu um mandado de busca para uma investigação no local, os auditores da Stroz Friedberg saíram".

MULTA DE ATÉ US$ 700 MIL

A Comissão de Informação pode impor multas de até US$ 700 mil, mas busca ganhar mais força para penalizar a companhia em até 4% de seu volume de negócios globais quando nova legislação sobre proteção de dados entrar em vigor em maio.

LIGAÇÕES

Filial americana da SCL, a Cambridge Analytica foi criada em 2013 e se promove como fonte de pesquisa sobre consumo, publicidade-alvo e outros serviços de dados para clientes corporativos e políticos. Segundo o "NYT", a companhia foi criada com apoio de US$ 15 milhões do bilionário republicano Robert Mercer, nome depois escolhido pela Casa Branca para assessorar Steve Bannon, ex-estrategista da campanha de Trump.

A companhia havia sido contratada pela campanha de Trump enquanto era candidato pelo Partido Republicano em 2016 e é conhecida por ter fornecido soluções de coleta de dados e identificação de público-alvo no Reino Unido durante a campanha do grupo a favor da saída britânica da União Europeia antes do referendo de junho de 2016.

"Não estamos sozinhos no uso de dados de sites de mídia social para extrair informação de usuário", disse a Cambridge Analytica. "Nenhum dado do Facebook foi usado por nossa equipe de ciência de dados na campanha presidencial de 2016."