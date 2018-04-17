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'Detonador remoto'

Rede de Wi-Fi com nome suspeito faz academia ser evacuada nos EUA

A rede se chamava 'detonador remoto' e a polícia não encontrou nenhum sinal de explosivos no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 14:31

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 14:31

Os frequentadores de uma academia de Saginaw, uma cidade de Michigan, nos Estados Unidos, tomaram um susto no domingo, 15, quando um cliente descobriu que havia uma rede de Wi-Fi com o suspeito nome "detonador remoto" na região. A pessoa informou ao gerente sobre a rede suspeita. Ele, então, evacuou a academia e chamou a polícia.
Segundo o jornal Saginaw News, a polícia ficou três horas investigando o local com cachorros farejadores de bomba e nada foi encontrado. Donald Pussehl, chefe de polícia da cidade, disse ao jornal que não foi encontrado nenhum sinal real de ameaça de bomba e que não pode processar alguém por colocar um nome estranho na sua rede de Wi-Fi.
Para a agência Associated Press, a academia emitiu uma nota que seguiu o procedimento padrão dado pelas autoridades quando há suspeitas de perigo à integridade física dos seus clientes

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