Rede de Wi-Fi com nome suspeito faz academia ser evacuada nos EUA

Os frequentadores de uma academia de Saginaw, uma cidade de Michigan, nos Estados Unidos, tomaram um susto no domingo, 15, quando um cliente descobriu que havia uma rede de Wi-Fi com o suspeito nome "detonador remoto" na região. A pessoa informou ao gerente sobre a rede suspeita. Ele, então, evacuou a academia e chamou a polícia.

Segundo o jornal Saginaw News, a polícia ficou três horas investigando o local com cachorros farejadores de bomba e nada foi encontrado. Donald Pussehl, chefe de polícia da cidade, disse ao jornal que não foi encontrado nenhum sinal real de ameaça de bomba e que não pode processar alguém por colocar um nome estranho na sua rede de Wi-Fi.