Ratos entram em caixa eletrônico e roem mais de R$ 70 mil Crédito: Pixabay

Na cidade de Tinsukia, na Índia, um caixa eletrônico amanheceu violado  mas os "assaltantes" não foram humanos e, sim, ratos. Os roedores entraram por um buraco que havia na parte traseira do caixa eletrônico de uma agência do State Bank of India e roeram centenas de notas, totalizando uma perda de US$ 19 mil (cerca de R$ 71 mil).

Quando técnicos chegaram no dia 11 de junho para consertar um caixa eletrônico, encontraram um rato morto dentro e notas da moeda indiana que somavam cerca de 1,3 milhões de rúpias, totalmente roídas.