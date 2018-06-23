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Entraram por buraco

Ratos entram em caixa eletrônico e roem mais de R$ 70 mil

Os roedores entraram por meio de um buraco; polícia está investigando

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 17:58
Ratos entram em caixa eletrônico e roem mais de R$ 70 mil Crédito: Pixabay
Na cidade de Tinsukia, na Índia, um caixa eletrônico amanheceu violado  mas os "assaltantes" não foram humanos e, sim, ratos. Os roedores entraram por um buraco que havia na parte traseira do caixa eletrônico de uma agência do State Bank of India e roeram centenas de notas, totalizando uma perda de US$ 19 mil (cerca de R$ 71 mil).
Quando técnicos chegaram no dia 11 de junho para consertar um caixa eletrônico, encontraram um rato morto dentro e notas da moeda indiana que somavam cerca de 1,3 milhões de rúpias, totalmente roídas.
De acordo com o superintendente da polícia Mugdha Jyoti Mahanta, as notas eram de 500 e 2 mil rúpias. O caixa eletrônico estava com o buraco desde o dia 20 de maio, de acordo com autoridades. "Nós ficamos surpresos com o que aconteceu. Uma investigação foi iniciada", disse o agente Bimal Debroy.

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