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Coronavírus

Rápida aceleração de casos da covid-19 no Brasil preocupa EUA

O governo americano observa o crescimento no número de casos de coronavírus no Brasil e não descarta a possibilidade de restringir os voos do País que chegam aos EUA

Publicado em 24 de Março de 2020 às 09:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 09:05
Covid-19
Covid-19 Crédito: Fusion Medical Animation/ Unsplash
Um funcionário do alto escalão do Departamento de Segurança Interna disse nesta segunda-feira (23), que a força-tarefa contra a pandemia reavalia diariamente a necessidade de novas restrições e, ao falar sobre a América Latina, mencionou especificamente o Brasil como o país que mais preocupa.
Segundo o funcionário, há uma preocupação com a "rápida aceleração" da contaminação em países como Brasil, que tem hoje mais de 1,5 mil casos confirmados. Todos os dias, a força-tarefa liderada pelo vice-presidente americano, Mike Pence, revê os dados globais e analisa novas medidas para conter a pandemia.
Os EUA têm mais de 40 mil casos confirmados de coronavírus em todos os Estados. No fim de janeiro, os americanos restringiram os voos da China. Depois, impuseram limitações a voos de Irã, União Europeia, Reino Unido e Irlanda. As medidas restringem a entrada de estrangeiros. Apenas americanos ou moradores com status de residentes permanentes são admitidos no país.
No sábado (21), o Centro de Controle de Doenças dos EUA (CDC) aumentou para o nível três o alerta para viagens ao Brasil. Esse é considerado um dos indicativos de que os americanos observam atentamente a situação no País.

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Até agora, os EUA não restringiram a chegada de brasileiros, mas recomendaram que viagens não essenciais ao País sejam evitadas e os que voltarem do Brasil para os EUA fiquem em casa por 14 dias.
O funcionário afirmou ontem que as restrições já impostas são por tempo limitado, mas disse que é "difícil vislumbrar o fim das restrições". Elas só ocorrerão quando houver sinais de desaceleração do número de infectados.

AGRADECIMENTO

Ontem, em coletiva de imprensa, o presidente Donald Trump agradeceu o Brasil por ter cooperado para que os EUA trouxessem 103 americanos que estavam em território brasileiro, após realizarem um cruzeiro. Segundo ele, maioria era de idosos e os americanos foram recebidos pelo governo do Texas.

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