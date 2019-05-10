Ranking internacional coloca dois aeroportos do Brasil no top 10

Dois aeroportos brasileiros —o Afonso Pena, em Curitiba, e Viracopos, em Campinas— ficaram entre os dez melhores do mundo segundo o ranking AirHelp Score 2019, divulgado nesta quinta-feira (9).
O terminal de Curitiba ficou em 4º lugar, e o de Campinas, em 10º. O melhor aeroporto do mundo, segundo o ranking, foi o Aeroporto Internacional Hamad, em Doha (Qatar), seguido por Tóquio-Haneda (Japão) e Atenas (Grécia).
O Brasil foi o único país a ter dois aeroportos entre os dez melhores. A boa avaliação de Viracopos ocorre em um momento delicado para o aeroporto de Campinas, que está em recuperação judicial desde março do ano passado. A dívida supera os R$ 2,8 bilhões, e nesta semana o BNDES, principal credor, pediu o adiamento da assembleia de credores.
A AirHelp é uma organização internacional especializada em direitos de passageiros. Nesta edição, foram avaliados os 132 aeroportos mais conhecidos e utilizados no mundo. O critério de maior peso foi a performance em pontualidade, que responde por 60% dos pontos. Os outros foram qualidade do serviço (20%) e do varejo (20%).
A análise levou em conta informações de voos da base de dados da AirHelp e pesquisas com passageiros. No total, cerca de 40 mil usuários contribuíram com o levantamento, que contou com a participação de cerca de 2.500 brasileiros.
Entre as companhias aéreas, a chileno-brasileira Latam foi eleita a 6ª melhor do mundo. A Azul aparece em 29º lugar, e a Gol em 58º. A Qatar Airways ocupa a primeira posição, seguida de American Airlines (EUA) e Aeromexico.
Os 10 melhores aeroportos do mundo
1. Hamad, em Doha (Qatar)
2. Tóquio-Haneda (Japão)
3. Atenas (Grécia)
4. Afonso Pena, em Curitiba (Brasil)
5. Lech Walesa, em Gdansk (Polônia)
6. Sheremetyevo, em Moscou (Rússia)
7. Changi, em Singapura (Singapura)
8. Rajiv Gandhi, em Hyderabad (Índia)
9. Tenerife Norte, em Tenerife (Ilhas Canárias, Espanha)
10. Viracopos, em Campinas (Brasil)
Outros aeroportos brasileiros no ranking
11. Recife
13. Brasília
15. Confins (Belo Horizonte)
17. Santos Dumont (Rio de Janeiro)
19. Fortaleza
21. Porto Alegre
25. Galeão (Rio de Janeiro)
31. Congonhas (São Paulo)
32. Salvador
45. Guarulhos (São Paulo)