Rajoy é derrubado; Pedro Sánchez é o novo chefe do governo

Ex primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy Crédito: Reprodução/Facebook

O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, tornou-se o primeiro-ministro nesta sexta-feira (31), depois que Mariano Rajoy, de 63 anos, foi retirado do cargo em uma moção de censura após seu Partido Popular (PP) ter sido multado judicialmente por se beneficiar de um amplo esquema de corrupção. É a primeira vez que um líder espanhol é afastado no Parlamento em quatro décadas de democracia.

A moção obteve 180 votos a favor, 169 contra e uma abstenção. Sánchez, de 46, deve assumir o cargo na segunda-feira, 4, e seu gabinete nomeado na próxima semana, mas antes precisa ainda ser empossado pelo rei espanhol, Felipe VI. Ele prometeu implementar uma agenda moderada e pró-Europa.

Na semana passada, o Partido Popular foi julgado pela Audiência Nacional, espécie de STF espanhol. A corte condenou a legenda e 29 dos membros de sua cúpula a penas que, somadas, chegam a 351 anos de prisão. O chamado Caso Gürtel envolveu escândalos de corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e desvio de verbas públicas.