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Moção de censura

Rajoy é derrubado; Pedro Sánchez é o novo chefe do governo

Ex-primeiro ministro foi retirado do cargo em uma moção de censura após escândalos de corrupção

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 10:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 10:41
Ex primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy Crédito: Reprodução/Facebook
O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, tornou-se o primeiro-ministro nesta sexta-feira (31), depois que Mariano Rajoy, de 63 anos, foi retirado do cargo em uma moção de censura após seu Partido Popular (PP) ter sido multado judicialmente por se beneficiar de um amplo esquema de corrupção. É a primeira vez que um líder espanhol é afastado no Parlamento em quatro décadas de democracia.
A moção obteve 180 votos a favor, 169 contra e uma abstenção. Sánchez, de 46, deve assumir o cargo na segunda-feira, 4, e seu gabinete nomeado na próxima semana, mas antes precisa ainda ser empossado pelo rei espanhol, Felipe VI. Ele prometeu implementar uma agenda moderada e pró-Europa.
Na semana passada, o Partido Popular foi julgado pela Audiência Nacional, espécie de STF espanhol. A corte condenou a legenda e 29 dos membros de sua cúpula a penas que, somadas, chegam a 351 anos de prisão. O chamado Caso Gürtel envolveu escândalos de corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e desvio de verbas públicas.
Segundo os documentos apreendidos com o ex-tesoureiro do PP, Luis Bárcenas, o partido havia montado uma espécie de mensalão, no qual altos dirigentes da legenda recebiam recursos de empreiteiras que conseguiam contratos por obras públicas. A condenação do partido, inédita na Justiça espanhola, motivou a ação de Sánchez para derrubar Rajoy.

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