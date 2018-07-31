Rainha Elizabeth coloca Rolls Royce à venda por R$ 9,6 milhões

A garagem da rainha Elizabeth sofrerá uma baixa nos próximos meses. Um dos Rolls Royce real foi colocado à venda num leilão, e os lances começam a partir de 2 milhões de libras, cerca de R$ 9,6 milhões.
O modelo Phantom IV State Landaulette foi bastante usado pela monarca e pelo príncipe Philip nos anos 1950, e existem apenas 18 modelos idênticos no mundo, todos feitos para chefes de Estado.
"É a joia da coroa", disse Malcolm Barber, diretor da casa de leilões Bonhams, ao jornal "The Telegraph". "Carros da Rolls-Royce estiveram presentes em incontáveis eventos históricos da monarquia britânica".
Na época, o Phantom IV State sofreu algumas modificações para que a rainha pudesse ser vista com mais precisão pelas janelas.
O Rolls Royce à venda é bastante parecido com o que Meghan Markle usou para ir ao casamento com príncipe Harry na capela de São Jorge, em Windsor.
O leilão, que acontece em setembro, tem outros carros que pertenceram à família real, incluindo um Rolls-Royce Centenary Silver Spur Saloon, de 1985, que foi usado pela princesa Diana. Esse modelo receberá lances a partir de 80 mil libras, aproximadamente R$ 395 mil.