Quer investir? Cidade-fantasma está à venda por cerca de US$ 1 milhão

A localidade de Cerro Gordo, na Califórnia, foi fundada em 1867, à época do ciclo da mineração de prata Crédito: Reprodução

A cidade-fantasma de Cerro Gordo, na Califórnia, localizada nas montanhas Inyo e cravada entre dois parques nacionais  o de Sequoia e o Vale da Morte  está à venda por pouco menos de US$ 1 milhão. Situada no Oeste dos Estados Unidos, a localidade foi fundada em 1867, à época do ciclo da mineração de prata.

A cidade fica no Vale Owens, perto da cidade de Lone Pine. Quem se dispuser a comprar 121 hectares  por US$ 925 mil  vai levar também o direito de mineração. O lugar tem 22 construções, incluindo um hotel histórico, um alojamento, um bar, uma capela e um museu, todos mobiliados.

"O lugarejo tem sido bem protegido contra a ação de escavadores, de saqueadores e da própria natureza", diz a mensagem postada em um site criado especialmente para a venda. Os interessados podem acessar a página. "Um trabalho de restauração em sido feito em muitas construções. As restantes estão deterioradas, mas preservadas nesta condição", informam os vendedores.