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Cerro Gordo

Quer investir? Cidade-fantasma está à venda por cerca de US$ 1 milhão

Cerro Gordo tem 22 construções e foi fundada na época da mineração de prata

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 13:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 13:17
A localidade de Cerro Gordo, na Califórnia, foi fundada em 1867, à época do ciclo da mineração de prata Crédito: Reprodução
A cidade-fantasma de Cerro Gordo, na Califórnia, localizada nas montanhas Inyo e cravada entre dois parques nacionais  o de Sequoia e o Vale da Morte  está à venda por pouco menos de US$ 1 milhão. Situada no Oeste dos Estados Unidos, a localidade foi fundada em 1867, à época do ciclo da mineração de prata.
A cidade fica no Vale Owens, perto da cidade de Lone Pine. Quem se dispuser a comprar 121 hectares  por US$ 925 mil  vai levar também o direito de mineração. O lugar tem 22 construções, incluindo um hotel histórico, um alojamento, um bar, uma capela e um museu, todos mobiliados.
"O lugarejo tem sido bem protegido contra a ação de escavadores, de saqueadores e da própria natureza", diz a mensagem postada em um site criado especialmente para a venda. Os interessados podem acessar a página. "Um trabalho de restauração em sido feito em muitas construções. As restantes estão deterioradas, mas preservadas nesta condição", informam os vendedores.
A cidade foi mantida pela mesma família durante décadas. Agora, foi posta à venda. Tem valor histórico por ter sido o maior campo de mineração de Sierra Nevada. No auge da mineração, muito do que foi extraído de suas minas foi levado para Los Angeles. Até por isso, o lugar foi parcialmente responsável pelo desenvolvimento econômico daquela região da Califórnia.

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