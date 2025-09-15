Mundo
Quem são os vencedores do Emmy 2025 e onde assistir às séries premiadas
'Andor', 'Ruptura', 'Pinguim', 'Adolescência', 'O Estúdio' e 'The Pitt' estão entre os grandes vencedores.
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:32
Owen Cooper ganhou prêmio por "Adolescência"
Crédito: Getty Images
A cerimônia do Emmy Awards — premiação do melhor da TV nos Estados Unidos — foi realizada em Los Angeles no domingo (14/9), com
The Pitt, Ruptura, Medíocres e Adolescência entre os programas mais premiados.
A série de comédia
O Estúdio bateu o recorde de maior número de vitórias para uma comédia em uma única temporada, com 13 troféus.
Veja a lista completa de vencedores e indicados da maior noite da televisão dos EUA. E confira também em quais plataformas esses programas estão disponíveis no Brasil.
Os grandes vencedores da noite
VENCEDORA: The Pitt (HBO Max) Andor (Disney+) A Diplomata (Netflix) The Last of Us (HBO Max) Paradise (Disney+) Ruptura (Apple TV+) Slow Horses (Apple TV+) The White Lotus (HBO Max)
VENCEDORA: O estúdio (Apple TV+) Abbott Elementary (Disney+) O Urso (Disney+) Medíocres (HBO Max) Ninguém Quer (Netflix) Only Murders in the Building (Disney+) Falando a Real (Apple TV+) What We Do in the Shadows (Disney+)
Melhor minissérie ou antologia
VENCEDORA: Adolescência (Netflix) Black Mirror (Netflix) Morrendo por Sexo (Disney+) Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix) Pinguim (HBO Max)
Melhor ator em série de drama
VENCEDOR: Noah Wyle - The Pitt (HBO Max) Sterling K Brown - Paradise (Disney+) Gary Oldman - Slow Horses (Apple TV+) Pedro Pascal - The Last of Us (HBO Max) Adam Scott - Ruptura (Apple TV+)
Melhor atriz em série de drama
VENCEDORA: Britt Lower - Ruptura (Apple TV+) Kathy Bates - Matlock (CBS) Sharon Horgan - Mal de Família (Apple TV+) Bella Ramsey - The Last of Us (HBO Max) Keri Russell - A Diplomata (Netflix)
Melhor ator em série de comédia
VENCEDOR: Seth Rogen - O Estúdio (Apple TV+) Adam Brody - Ninguém Quer (Netflix) Jason Segel - Falando a Real (Apple TV+) Martin Short - Only Murders in the Building (Disney+) Jeremy Allen White - O Urso (Disney+)
Melhor atriz em série de comédia
VENCEDORA: Jean Smart - Medíocres (HBO Max) Uzo Aduba - Assassinato na Casa Branca (Netflix) Kristen Bell - Ninguém Quer (Netflix) Quinta Brunson - Abbott Elementary (Disney+) Ayo Edebiri - O Urso (Disney+)
Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para TV
VENCEDOR: Stephen Graham - Adolescência (Netflix) Colin Farrell - Pingum (HBO Max) Jake Gyllenhaal - Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+) Bryan Tyree Henry - Ladrões de Drogas (Apple TV+) Cooper Koch - Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix)
Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para TV
VENCEDORA: Cristin Milioti - Pinguim (HBO Max) Cate Blanchett - Disclaimer (Apple TV+) Meghan Fehy - Sereias (Netflix) Rashidah Jones - Black Mirror (Netflix) Michelle Williams - Morrendo por Sexo (Disney+)
Hannah Einbinder e Jean Smart ganharam prêmios por "Medíocres"
Crédito: Getty Images
Melhor ator coadjuvante em série de drama
VENCEDOR: Tramell Tillman - Severance (Apple TV+) Zach Cherry - Ruptura (Apple TV+) Walton Goggins - The White Lotus (HBO Max) Jason Isaacs - The White Lotus (HBO Max) James Marsden - Paradise (Disney+) Sam Rockwell -The White Lotus (HBO Max) John Turturro - Ruptura (Apple TV+)
Melhor atriz coadjuvante em série de drama
VENCEDORA: Katherine LaNasa - The Pitt (HBO Max) Patricia Arquette - Ruptura (Apple TV+) Carrie Coon - The White Lotus (HBO Max) Julianne Nicholson - Paradise (Disney+) Parker Posey - The White Lotus (HBO Max) Natasha Rothwell - The White Lotus (HBO Max) Aimee Lou Wood - The White Lotus (HBO Max)
Melhor ator coadjuvante em série de comédia
VENCEDOR: Jeff Hiller - Alguém em Algum Lugar (HBO Max) Ike Barinholtz - O Estúdio (Apple TV+) Colman Domingo - As Quatro Estações do Ano (Netflix) Harrison Ford - Falando a Real (Apple TV+) Ebon Moss-Bachrach - O Urso (Disney+) Michael Urie - Falando a Real (Apple TV+) Bowen Yang - Saturday Night Live (não está disponível para streaming no Brasil)
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
VENCEDORA: Hannah Einbinder - Medíocres (HBO Max) Liza Colón-Zayas - O Urso (Disney+) Kathryn Hahn - O Estúdio (Apple TV+) Janelle James - Abbott Elementary (Disney+) Catherine O'Hara - O Estúdio (Apple TV+) Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary (Disney+) Jessica Williams - Shrinking (Apple TV+)
Melhor ator coadjuvante em minissérie ou antologia
VENCEDOR: Owen Cooper - Adolescência (Netflix) Javier Bardem - Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix) Bill Camp - Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+) Rob Delaney - Morrendo por Sexo (Disney+) Peter Sarsgaard - Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+) Ashley Walters - Adolescência (Netflix)
Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou antologia
VENCEDORA: Erin Doherty - Adolescência (Netflix) Ruth Negga - Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+) Deirdre O'Connell - Pinguim (HBO Max) Chloë Sevigny - Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais (Netflix) Jenny Slate - Morrendo por Sexo (Disney+) Christine Tremarco - Adolescência (Netflix)
"O Estúdio", de Seth Rogen, foi uma das mais premiadas
Crédito: Getty Images
Melhor programa de competição
VENCEDOR: The Traitors (Claro TV+) The Amazing Race (Não está disponível para streaming) RuPaul's Drag Race (WOW Presents Plus, Paramount+, Claro TV+) Survivor (Não está disponível para streaming) Top Chef (Não está disponível para streaming)
Melhor roteiro de programa de variedades
VENCEDOR: Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max) Saturday Night Live (não está disponível para streaming no Brasil)
VENCEDOR: The Late Show with Stephen Colbert (não está disponível para streaming no Brasil) The Daily Show (não está disponível para streaming no Brasil) Jimmy Kimmel Live! (não está disponível para streaming no Brasil)
Melhor roteiro em série de drama
VENCEDOR: Dan Gilroy - Andor (Disney+) Joe Sachs - The Pitt (HBO Max) R. Scott Gemmill - The Pitt (HBO Max) Dan Erickson - Ruptura (Apple TV+) Will Smith - Slow Horses (Apple TV+) Mike White - The White Lotus (HBO Max)
Melhor roteiro em série de comédia
VENCEDOR: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - O Estúdio (Apple TV+) Quinta Brunson - Abbott Elementary (Disney+) Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky - Medíocres (HBO Max) Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, Eric Notarnicola - O Ensaio (HBO Max) Hannah Bos, Paul Thureen, Bridget Everett - Alguém em Algum Lugar (HBO Max) Sam Johnson, Sarah Naftalis, Paul Simms - O Que Fazemos nas Sombras (Disney+)
Melhor roteiro em minissérie, antologia ou filme para TV
VENCEDOR: Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescência (Netflix) Charlie Brooker, Bisha K. Ali - Black Mirror (Netflix) Kim Rosenstock, Elizabeth Meriwether - Morrendo por Sexo (Disney+) Lauren LeFranc - Pinguim (HBO Max) Joshua Zetumer - Não Diga Nada (Disney+)
Melhor direção em série de drama
VENCEDOR: Adam Randall, Slow Horses (Apple TV+) Janus Metz, Andor (Disney+) Amanda Marsalis, The Pitt (HBO Max) John Wells, The Pitt (HBO Max) Jessica Lee Gagné, Ruptura (Apple TV+) Ben Stiller, Ruptura (Apple TV+) Mike White, The White Lotus (HBO Max)
Melhor direção em série de comédia
VENCEDOR: Seth Rogen, O Estúdio (Apple TV+) Ayo Edebiri, O Urso (Disney+) Lucia Aniello, Medíocres (HBO Max) James Burrows, Modernos de Meia Idade (Disney+) Nathan Fielder, O Ensaio (HBO Max)
Melhor direção em minissérie, antologia ou filme para TV
VENCEDOR: Philip Barantini, Adolescência (Netflix) Shannon Murphy, Morrendo por Sexo (Disney+) Helen Shaver, Pinguim (HBO Max) Jennifer Getzinger, Pinguim (HBO Max) Nicole Kassell, Sereias (Netflix) Lesli Linka Glatter, Dia Zero (Netflix)
Melhor roteiro de programa de variedades
VENCEDOR: Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max) The Daily Show (não está disponível para streaming no Brasil) Saturday Night Live (não está disponível para streaming no Brasil)
Este vídeo pode te interessar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Fale com a gente
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta