Mundo

Quem é Paul Biya, presidente com mais tempo de mandato no mundo?

O chefe de Estado camaronês, de 92 anos, foi eleito para um oitavo mandato de sete anos em eleições controversas.

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:34

Paul Biya, de 92 anos, raramente é visto em público Crédito: Reuters

Depois de conquistar um controverso oitavo mandato em eleições muito disputadas, o presidente mais antigo do mundo, Paul Biya, de 92 anos, poderá governar até quase completar 100 anos, se conseguir resistir ao caos que assola Camarões.

Biya chegou ao poder em 1982 e, nesta segunda-feira, foi anunciada sua reeleição, após as eleições realizadas em 12 de outubro.

O partido governante comemorou sua vitória "sob o signo da grandeza e da esperança".

Em meio a rumores de um resultado apertado e proclamações de vitória por parte de seu principal rival, o ex-ministro do governo Issa Tchiroma Bakary, a tensão vinha aumentando nos últimos dias.

O resultado oficial (Biya 54%, Tchiroma 35%) foi ao mesmo tempo uma surpresa e, para alguns, uma decepção.

Camarões são apontados pela Transparência Internacional como um dos países mais corruptos do mundo.

Além disso, os 30 milhões de camaronenses vivem em um país com repressão política e estagnação econômica.

Enquanto isso, Biya tem levado uma vida de luxo, incluindo longas viagens ao exterior.

Somando as diferentes estadias entre 1982 e 2018, estima-se que Biya passou pelo menos quatro anos e meio em viagens particulares, principalmente na Suíça, de acordo com uma investigação do Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Mais recentemente, continuaram a ser registradas ausências, como uma de 2024, de 42 dias fora do país, segundo a Reuters.

Apoiadores do candidato Issa Tchiroma protestaram em Duala Crédito: Reuters

"Biya tem agora um mandato notavelmente instável, dado que muitos dos seus próprios cidadãos não acreditam que ele tenha ganho as eleições", afirmou Murithi Mutiga, diretor do programa para África do International Crisis Group.

"Pedimos a Biya que inicie urgentemente uma mediação nacional para evitar uma maior escalada", acrescentou.

Por sua vez, o economista político da Oxford Economics, François Conradie, declarou: "Prevemos uma escalada da agitação, uma vez que os camaronenses rejeitam amplamente o resultado oficial, e não acreditamos que o governo de Biya vá durar muito mais tempo".

O 'homem leão'

Conhecido por gostar de passar tempo em hotéis suíços, Biya raramente é visto em público, e sua ausência por mais de seis semanas no ano passado gerou rumores sobre sua morte.

Mas o político, apelidado de "o homem leão" — uma referência à chegada da seleção de futebol do país centro-africano, os Leões Indomáveis, às quartas de final da Copa do Mundo de 1990 —, empregou táticas leoninas desde muito jovem e não dá sinais de querer desistir.

Nascido em uma aldeia no meio da selva equatorial do sul de Camarões, os missionários católicos que o educaram em um seminário próximo esperavam que ele se tornasse padre.

Paul Biya está à frente de Camarões desde 1982 Crédito: Reuters

No entanto, o jovem Biya optou por estudar Direito e Ciências Políticas na Universidade de Paris, e depois voltou ao seu país para trabalhar na administração pública.

Este tecnocrata cortês e de baixa estatura ascendeu na hierarquia, ocupou cargos importantes e ganhou a confiança de Ahmadou Ahidjo, que era chefe de Estado desde a independência do país africano em 1960.

Ele foi um primeiro-ministro leal durante sete anos, até 1982, quando, em uma decisão surpreendente, Ahidjo renunciou ao cargo e nomeou Biya presidente.

Ahidjo agarrou-se à presidência do partido no poder, acreditando que era um cargo mais poderoso do que o de presidente.

Foi então que Biya atacou: expurgou os leais a Ahidjo e finalmente obrigou o líder independentista ao exílio.

Desde então, ele provou ser um sobrevivente que frustrou duas tentativas de golpe de Estado, uma em 1983 e outra um ano depois.

Um casal excêntrico

O presidente e sua esposa, Chantal Biya, no jantar oficial da Cúpula de Líderes dos Estados Unidos e África oferecido pelo presidente Barack Obama na Casa Branca em 2014 Crédito: Reuters

Talvez um dos segredos de sua longevidade política seja sua segunda esposa, Chantal, 38 anos mais nova que ele, com quem se casou em 1994.

Famosa por seus cabelos alaranjados, seu caráter extrovertido e seu trabalho beneficente lhe garantiram grande cobertura da mídia.

Ela aparece frequentemente na imprensa como a "Rainha dos Corações" de Camarões, o que compensa amplamente o caráter distante do seu marido.

O casal, que tem dois filhos, chegou a ter um leão e uma leoa com seus nomes no zoológico Mvog Beti, na capital Yaoundé.

Eles também se tornaram conhecidos por seu estilo de vida luxuoso em Camarões — um dos principais importadores de champanhe francês da África — e no exterior.

Sua filha Brenda, de 28 anos, assumiu-se lésbica em 2024 em uma publicação no Instagram em que aparecia beijando a modelo brasileira Layyons Valença, com as palavras: "Estou louca por você e quero que o mundo saiba", e um emoji de um coração.

Brenda Biya postou uma foto beijando sua namorada Crédito: Brenda Biya/Instagram

Brenda, uma rapper conhecida como King Nasty que mora em Genebra, na Suíça, contou que eles haviam visitado Camarões três vezes desde que começaram o relacionamento, oito meses antes, sem contar à família que eram um casal.

Quem mantém relações homossexuais no país centro-africano enfrenta até cinco anos de prisão. "É injusto e espero que a minha história mude isso", afirmou.

"Sair do armário é uma oportunidade para enviar uma mensagem contundente", declarou ao jornal francês Le Parisien, acrescentando que queria dar esperança e "enviar amor" àqueles que sofrem "por serem quem são [e] ajudá-los a se sentirem menos sozinhos".

No início de outubro, ele publicou um vídeo no TikTok no qual exortava as pessoas a não votarem em seu pai. Em seguida, ele apagou o vídeo e publicou um pedido de desculpas.

Amante de Rolex e jatos particulares pagos com o dinheiro do pai, do que se gabava nas redes sociais, Brenda disse na época que deixaria de receber ajuda financeira da família.

Disputas internas

Um apoiador do candidato da oposição Issa Tchiroma reage durante confrontos com as forças de segurança Crédito: Reuters

Após uma vitória eleitoral apertada em 1992, Biya ignorou os desafios políticos subsequentes, talvez ajudado pela manipulação das urnas e, sem dúvida, pelas divisões entre os opositores, muitas vezes taticamente ineficazes.

Entre os elogios a Biya estão a expansão de escolas e universidades públicas durante seu mandato e sua gestão da disputa de Bakassi, uma península rica em petróleo que o presidente conseguiu para Camarões, em vez de ficar com a Nigéria.

No entanto, sob seu governo, Camarões está há quase uma década mergulhado em uma violenta insurgência separatista na região anglófona do oeste, enquanto o grupo militante islâmico Boko Haram está presente no norte.

O desemprego atinge 40% entre os menores de 35 anos, as estradas e os hospitais estão em ruínas e a liberdade de expressão é mais uma noção do que uma realidade.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta