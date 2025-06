Mundo

Quem é o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e qual a influência de sua família?

Analisamos a vida e a família do principal líder do Irã, o poder que ele exerce e o papel que seus filhos desempenham na política do país.

Publicado em 16 de junho de 2025 às 17:39

O aiatolá Ali Khamenei é o segundo líder supremo do país desde a Revolução Islâmica de 1979 Crédito: EPA-EFE/Shutterstock

O presidente dos EUA, Donald Trump, teria rejeitado um plano israelense para assassinar o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, durante o conflito atual, descrevendo-o como "uma péssima ideia", segundo relatos da mídia americana.>

Além do objetivo declarado de Israel de destruir o que chama de ameaça existencial representada pelas capacidades nucleares do Irã com seus recentes ataques ao país, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que uma mudança de regime no Irã poderia ser resultado dos ataques militares israelenses. >

Anteriormente, ele havia feito um apelo direto ao povo iraniano, instando a se rebelarem contra seus líderes.>

Analisamos quem é o líder supremo do Irã, qual o poder que ele exerce no país e qual o papel de sua família na política do país.>

>

O aiatolá Khamenei é o segundo líder supremo do país desde a Revolução Islâmica de 1979 e ocupa o cargo mais alto desde 1989.>

Ele está no centro de uma complexa rede de núcleos de poder concorrentes, tem poder de veto sobre qualquer questão de política pública e seleciona candidatos para cargos públicos.>

Como chefe de Estado e comandante-chefe das Forças Armadas, incluindo a Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC, na sigla em inglês), sua posição o torna "todo-poderoso".>

O aiatolá Khamenei está no centro da estrutura de poder no Irã Crédito: Anadolu/Getty Images

Ele nasceu em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã, em 1939.>

Segundo de oito filhos em uma família religiosa, seu pai era um clérigo de médio escalão do ramo xiita do islamismo, majoritário no Irã.>

Sua educação foi dominada pelo estudo do Alcorão, e ele se qualificou como clérigo aos 11 anos.>

Mas, assim como muitos líderes religiosos da época, seu trabalho era tanto político quanto espiritual.>

Um orador eficaz, Khamenei se juntou aos críticos do xá do Irã, o monarca que acabou sendo deposto pela Revolução Islâmica.>

Por anos, ele viveu na clandestinidade ou apodreceu na prisão. Foi preso seis vezes pela polícia secreta do xá, sofrendo tortura e exílio interno.>

Um ano após a Revolução Islâmica de 1979, o aiatolá Ruhollah Khomeini o nomeou líder da oração de sexta-feira da capital, Teerã. Khamenei foi eleito presidente em 1981, antes de ser escolhido por anciãos religiosos em 1989 como sucessor do aiatolá Khomeini, que havia morrido aos 86 anos.>

Quão poderoso é Mojtaba, o filho de Khamenei?

Ali Khamenei raramente viaja para o exterior e, segundo relatos, vive frugalmente em um complexo no centro de Teerã com sua esposa.>

Dizem que ele gosta de jardinagem e poesia. É sabido que fumou na juventude, o que é incomum para uma figura religiosa no Irã. Ele perdeu o movimento do braço direito em uma tentativa de assassinato na década de 1980.>

Ele e sua esposa, Mansoureh Khojasteh Baqerzadeh, têm seis filhos — quatro meninos e duas meninas.>

A família Khamenei raramente aparece em público ou na mídia, e informações oficiais e verificadas sobre a vida privada de seus filhos são limitadas.>

De seus quatro filhos, Mojtaba, o segundo, é o mais conhecido por sua influência e pelo papel significativo que desempenha no círculo íntimo de seu pai.>

Mojtaba Khamenei, o segundo filho do líder supremo, é amplamente considerado um dos indivíduos mais poderosos da República Islâmica Crédito: NurPhoto/Getty Images

Mojtaba estudou na Escola Secundária Alavi, em Teerã, uma escola cujos alunos tradicionalmente incluem filhos de altos funcionários da República Islâmica.>

Ele é casado com a filha de Gholam-Ali Haddad-Adel, uma proeminente figura conservadora, numa época em que ainda não havia se tornado clérigo e planejava iniciar seus estudos no seminário em Qom. Iniciou seus estudos religiosos formais no Seminário de Qom – o seminário xiita mais importante do Irã – aos 30 anos.>

Em meados dos anos 2000, a influência de Mojtaba na esfera política se tornou mais evidente, embora isso raramente tenha sido reconhecido pela mídia.>

Mojtaba ganhou destaque após uma polêmica eleição presidencial em 2004, quando Mehdi Karroubi – um candidato proeminente – o acusou publicamente de interferência nos bastidores para favorecer Mahmoud Ahmadinejad, em uma carta aberta dirigida ao aiatolá Khamenei.>

A partir da década de 2010, ele passou a ser amplamente considerado um dos indivíduos mais poderosos da República Islâmica, e relatos sugerem que ele é o candidato preferido de Khamenei para substituí-lo. Algumas fontes oficiais, no entanto, negaram esses relatos.>

Embora Ali Khamenei não seja rei e não possa simplesmente passar o trono para seu filho, Mojtaba detém poder significativo dentro dos círculos linha-dura de seu pai, incluindo o poderoso gabinete do líder supremo, que ofusca os órgãos constitucionais.>

Mustafa Khamenei é o filho mais velho da família. Sua esposa é filha de Azizollah Khoshvaght, um clérigo tradicionalista fervorosamente conservador.>

Tanto Mustafa quanto Mojtaba serviram na linha de frente durante a guerra Irã-Iraque na década de 1980.>

Meysam é o mais novo dos filhos de Khamenei Crédito: AFP/Getty Images

O terceiro filho de Ali Khamenei é Masoud, nascido em 1972. Ele é casado com Susan Kharazi, filha de Mohsen Kharazi, um conhecido clérigo filiado à conservadora Associação de Professores do Seminário de Qom, e irmã de Mohammad Sadegh Kharazi, um ex-diplomata com tendências reformistas.>

Masoud Khamenei se manteve afastado dos círculos políticos e pouco se sabe publicamente sobre ele.>

Ele chefiou o escritório que supervisiona as obras de seu pai e funciona como um importante braço de propaganda do Aiatolá Khamenei. Também foi responsável por compilar a biografia e as memórias de seu pai.>

O filho mais novo, Meysam, nasceu em 1977. Assim como seus três irmãos mais velhos, ele também é clérigo.>

Sua esposa — cujo nome não foi mencionado na mídia — é filha de Mahmoud Lolachian, um comerciante rico e influente conhecido por apoiar financeiramente clérigos revolucionários antes da revolução de 1979.>

Meysam trabalhou ao lado de seu irmão Masoud no Escritório para a Preservação e Publicação das obras de seu pai.>

Duas filhas

Pouco se sabe publicamente sobre as filhas de Khamenei.>

Bushra e Hoda são os membros mais jovens da família e nasceram após a revolução de 1979.>

Bushra nasceu em 1980 e é casada com Mohammad-Javad Mohammadi Golpayegani, filho de Gholamhossein (Mohammad) Mohammadi Golpayegani, chefe de gabinete de Khamenei.>

Hoda, a mais nova filha do líder, nasceu em 1981. Ela é casada com Mesbah al-Hoda Bagheri Kani, que estudou marketing e lecionou na Universidade Imam Sadiq.>

Editado por Alexandra Fouché.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta