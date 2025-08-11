Mundo

Quem é o jovem e popular senador de oposição morto 2 meses após ser baleado em ato de campanha à Presidência da Colômbia

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:25

Miguel Uribe Turbay foi um dos jovens políticos de maior prestígio da Colômbia Crédito: Getty Images

O senador colombiano Miguel Uribe Turbay morreu em um hospital de Bogotá, onde estava internado após ser baleado durante um comício político na capital colombiana em 7 de junho.

Reportagens locais divulgaram a notícia nesta segunda-feira (11/8), que foi posteriormente confirmada pela equipe de imprensa de Uribe a outros veículos de comunicação, incluindo a BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC.

O estado de saúde de Uribe havia piorado nos últimos dias, retornando a um "estado crítico" devido a uma hemorragia cerebral.

Uribe Turbay, de 39 anos, era pré-candidato à presidência pelo partido de oposição Centro Democrático, fundado pelo ex-presidente Álvaro Uribe Vélez.

A Colômbia realizará eleições presidenciais em 2026.

O ataque

Miguel Uribe Turbay foi baleado no dia de junho enquanto discursava na cidade de Fontibón, a oeste de Bogotá, por volta das 17h, horário local (22h no horário de Brasília).

Ele foi imediatamente levado à clínica da Fundação Santa Fé de Bogotá, onde foi internado em estado crítico.

Vídeos circularam nas redes sociais tanto do suposto momento em que ele foi atingido pelos tiros quanto de momentos depois, em que pessoas socorreram Uribe, visivelmente inconsciente, enquanto ele jazia sangrando contra um carro.

O autor do ataque, segundo divulgou na época o prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, foi capturado, e um boletim de ocorrência indicou que ele era menor de idade.

O ataque ocorreu em uma semana tensa na Colômbia, em que o presidente Gustavo Petro tentava realizar uma consulta popular por decreto, algo amplamente rejeitado por diversos setores do espectro político, incluindo Uribe.

Após o ataque, Petro enviou sua solidariedade à família da vítima na rede X (ex-Twitter) e condenou os eventos em um discurso especial, criticou aqueles que tentaram lucrar politicamente com o ataque e pediu que o mandante fosse encontrado.

Miguel Uribe Turbay nasceu em Bogotá em 1986. Seu sobrenome e ascendência são bem conhecidos na Colômbia.

Ele era neto do ex-presidente colombiano Julio Turbay, que governou de 1978 a 1982 pelo Partido Liberal.

Ele também era filho de Diana Turbay, jornalista sequestrada em 1990 pelo grupo Extraditáveis, liderado por Pablo Escobar, em meio à resistência do ex-líder do Cartel de Medellín ao governo colombiano.

Diana Turbay morreu em 1991 após ser baleada durante uma suposta tentativa de resgate. Uribe tinha apenas 5 anos na época.

Julio César Turbay, avô de Uribe Turbay e ex-presidente da Colômbia. Crédito: Getty Images

Advogado formado pela Universidade de los Andes e com mestrado em Políticas Públicas pela mesma universidade e em Administração Pública pela Escola de Governo de Harvard, Uribe iniciou sua carreira política em 2012.

Aos 26 anos, foi eleito vereador de Bogotá pelo Partido Liberal Colombiano.

Durante a gestão de Enrique Peñalosa, foi nomeado Secretário de Governo em 2016.

Dois anos depois, "a organização internacional One Young World o reconheceu como um dos dez jovens políticos mais influentes do mundo", segundo o site do Senado colombiano.

Com o apoio do ex-presidente Álvaro Uribe, Miguel Uribe Turbay se tornou um dos senadores mais populares do país Crédito: Getty Images

Em 2019, Uribe concorreu à prefeitura de Bogotá pelo movimento independente "Avancemos", em uma disputa vencida por Claudia López, que há poucos dias lançou sua candidatura presidencial para as próximas eleições de 2026.

"Em 2022, ele liderou a chapa do Centro Democrático para o Senado, convidado pelo ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, e se tornou o senador mais votado do país, com 226.922 votos", segundo o Senado.

Uribe criticou com frequência as políticas do presidente Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da história moderna da Colômbia.

O Senado destaca que Uribe abordava questões de economia, emprego, segurança e fortalecimento das forças de segurança pública, e que ele promoveu leis para melhorar o acesso a serviços essenciais, como educação e saúde, especialmente em regiões remotas.

