Quem é o chefe do Hamas em Gaza que Israel alega ter matado

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirma que suas forças armadas 'eliminaram' o chefe do Hamas em Gaza, Mohammed Sinwar, irmão do falecido líder do grupo Yahya Sinwar.

Publicado em 28 de maio de 2025 às 20:38

Em dezembro de 2023, o exército israelense divulgou um vídeo que mostraria Mohammed Sinwar sendo conduzido por um túnel subterrâneo do Hamas Crédito: Reuters

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quarta-feira (28/05) que militares de seu país mataram o líder do Hamas em Gaza, Mohammed Sinwar — "um dos homens mais procurados por Israel" e irmão mais novo do falecido líder do grupo Yahya Sinwar.>

O Hamas não confirmou nem negou a morte de Mohammed Sinwar.>

Quem é Mohammed Sinwar?

Acredita-se que Mohammed Sinwar tenha sido um dos principais tomadores de decisão em Gaza desde o assassinato de Yahya Sinwar, o falecido líder do grupo e principal mentor dos ataques de 7 de outubro de 2023, que deram início à atual guerra entre Israel e o Hamas. >

Ele foi morto por forças israelenses em outubro passado.>

Além de Yahya, Israel também matou Mohammed Deif, comandante da ala militar do Hamas, as Brigadas Izzedine al-Qassam.>

A morte de Mohammed foi anunciada após mais de 19 meses de guerra em Gaza e em meio a negociações para a troca de reféns e prisioneiros entre Israel e o Hamas.>

Mohammed Sinwar era considerado um dos líderes militares mais proeminentes das Brigadas Izzedine al-Qassam e tinha ampla influência no território palestino. >

Ele ocupou anteriormente cargos de liderança em segurança e tinha um relacionamento próximo com Yahya, o que aumentava a probabilidade de seu nome ser apresentado como um potencial sucessor para o cargo de liderança geral do Hamas.>

Ao longo dos anos, Israel tentou atacá-lo pelo menos cinco vezes, mas todas essas tentativas foram supostamente infrutíferas. >

Seu nome também foi ligado ao sequestro do soldado israelense Gilad Shalit e a funções militares na atual guerra de Gaza.>

Há poucas informações sobre Mohammed Sinwar vindas de fontes árabes e palestinas. >

Isso se deve à sua posição militar e à sua tendência a operar discretamente, de acordo com um jornalista palestino que falou à BBC.>

Yahya Sinwar, aqui em foto de 2017, foi morto em outubro passado Crédito: Getty Images

Mohammed Sinwar nasceu em 1975 na cidade de Khan Younis. >

Na época, seu irmão Yahya tinha treze anos. >

A família deles havia sido deslocada de uma vila perto de Ashkelon em 1948 e se estabelecido no sul de Gaza.>

Em 1991, Mohammed Sinwar ficou detido em Israel por nove meses, na prisão de Ketziot, "sob suspeita de atividade terrorista".>

De acordo com o jornal Jerusalem Post, a confiança e a posição de Mohammed cresceram à medida que os ataques do Hamas contra Israel se intensificaram, a partir de 2000. >

Como "irmão de Yahya", a reputação de Mohammed foi ainda mais fortalecida durante o período em que Yahya esteve preso em Israel.>

Mohammed estabeleceu relações estreitas com comandantes que mais tarde se tornaram figuras-chave na organização e trabalhou lado a lado deles. >

Essas figuras incluíam Mohammed Deif, Saad al-Arabid e outros que estiveram envolvidos no desenvolvimento das capacidades militares do Hamas, segundo o jornal.>

Autoridades israelenses afirmam que Mohammed Sinwar estava entre os responsáveis ​​pelo sequestro do soldado israelense Gilad Shalit em 2006. >

Em um acordo, Shalit foi libertado em troca de 1.027 prisioneiros palestinos — incluindo Yahya Sinwar.>

Por décadas, Mohammed Sinwar viveu escondido para evitar ser capturado ou assassinado pelas forças de segurança israelenses.>

'O Homem das Sombras'

Mohammed trabalhou disfarçado por um longo tempo, o que lhe rendeu o apelido de "O Homem das Sombras". >

À medida que adquiria experiência operacional, desempenhou um papel fundamental na estratégia militar do Hamas.>

Muitos não conheciam Mohammed Sinwar até que um vídeo divulgado pelo exército israelense em 2023 o mostrou passando de carro por um túnel subterrâneo do Hamas na Faixa de Gaza.>

'Mais cruel que Yahya'

Fontes militares israelenses citadas pelo Jerusalem Post descreveram Mohammed Sinwar como "mais cruel" do que Yahya.>

A mídia árabe e israelense também noticiou que, em negociações recentes por uma trégua em Gaza, Mohammed Sinwar demonstrou posições mais radicais do que seu falecido irmão.>

Reconstruindo o Hamas

Membros das Brigadas Izzedine al-Qassam Crédito: EPA

Segundo o Wall Street Journal, Mohammed vinha "reconstruindo o movimento recrutando novos combatentes na Faixa de Gaza".>

O jornal afirmou que "o Hamas sofreu um duro golpe" após o assassinato de Yahya Sinwar, mas a guerra em curso também criou uma nova geração de combatentes e encheu Gaza com munições não detonadas — que o grupo recicla para obter bombas para uso em suas batalhas.>

O jornal citou uma fala do major-general israelense aposentado Amir Afifi, que disse: "A campanha de recrutamento e os combates em curso sob a liderança de Mohammed Sinwar são um novo desafio para Israel".>

De acordo com sua análise, "o ritmo da reconstrução das capacidades do Hamas é mais rápido do que o ritmo de sua eliminação pelo exército israelense".>

Afifi afirmou que Mohammed Sinwar comandava "tudo" e seria "o eixo central dos esforços de revitalização do Hamas". >

"[Oficiais do grupo no exterior decidiram] formar um conselho de liderança coletiva em vez de nomear um novo presidente, mas os combatentes do Hamas em Gaza não obedeceram e agora estão operando de forma independente sob a liderança do jovem Sinwar", afirmou o major-general.>

