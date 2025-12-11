Mundo

Quem é o brasileiro que é o novo CEO da Coca-Cola

Henrique Braun é o atual diretor de operações da empresa, onde ingressou como trainee em 1996

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 15:44

Henrique Braun ingressou na Coca-Cola em 1996 e ocupa atualmente o cargo de diretor de operações Crédito: Bloomberg via Getty Images

A Coca-Cola anunciou que o brasileiro Henrique Braun, de 57 anos, assumirá o cargo de CEO global da empresa em 31 de março de 2026.

Ele vai substituir James Quincey, que permanecerá como chairman executivo após liderar a companhia pelos últimos oito anos.

Atualmente, Braun é diretor de operações, supervisionando todas as unidades operacionais da Coca-Cola no mundo.

O brasileiro tem dupla cidadania. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas foi criado no Brasil, onde se formou como engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Ele tem mestrado em Ciência pela Michigan State University e MBA pela Georgia State University.

Braun tem uma longa trajetória na Coca-Cola. Ele ingressou como trainee em Atlanta, em 1996, e cresceu ocupando funções na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia.

Essas posições incluíram cadeia de suprimentos, desenvolvimento de novos negócios, marketing, inovação, gestão geral e operações de engarrafamento.

De 2016 a 2020, ele foi presidente da unidade de negócios do Brasil, se tornando depois presidente da unidade operacional da América Latina, cargo que ocupou até 2022.

Em 2024, o brasileiro foi eleito vice-presidente executivo e, no início de 2025, tornou-se diretor de operações.

Como CEO, Braun se concentrará em "buscar melhores oportunidades de crescimento em todo o mundo; impulsionar a empresa para se aproximar ainda mais das necessidades do consumidor; e alavancar a tecnologia como um facilitador do desempenho e crescimento dos negócios", disse a Coca-Cola em comunicado divulgado na quarta-feira (10/12).

Após o anúncio, o novo CEO disse estar honrado em ocupar o cargo e que vê oportunidades enormes de crescimento para a Coca-Cola.

"Tenho um apreço tremendo por tudo que James [Quincey] fez para liderar essa empresa. Vou me concentrar em dar continuidade ao impulso que construímos com nosso sistema. Trabalharemos para desbloquear o crescimento futuro em parceria com nossos engarrafadores", afirmou Braun em comunicado.

"Estou entusiasmado com o futuro do nosso negócio e vejo enormes oportunidades em um mercado global em rápida transformação."

