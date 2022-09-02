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Quem é o brasileiro preso por tentar matar Cristina Kirchner na Argentina

Fernando André Sabag Montiel, 35 anos, é filho de de um chileno e uma argentina e tem supostas ligações com grupos extremistas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 set 2022 às 16:48

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 16:48

Brasileiro Fernando André Sabag Montiel, de 35 anos, preso por tentar matar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner
Bernando André Sabag Montiel, de 35 anos, preso por tentar matar Crédito: Reprodução
O homem preso após apontar uma arma contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, em Buenos Aires, nasceu no Brasil, mas é filho de um chileno e uma argentina e vive no país vizinho desde 1993. Fernando André Sabag Montiel, de 35 anos, tem antecedentes criminais e supostas ligações com grupos extremistas.
A polícia parou, em 17 de março de 2021, o carro do brasileiro, que estava sem a placa traseira. Ao abrir a porta do condutor, uma faca de 35 centímetros caiu no chão. Fernando alegou portar a arma para autodefesa e foi liberado com uma notificação, diz o jornal Clarín. Sabag Montiel é registrado como motorista de aplicativo. 

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O mesmo periódico afirma que o homem detido tem tatuagens referentes ao nazismo e interagia com publicações de grupos extremistas a partir de perfis nas redes sociais que foram retirados do ar. Uma das tatuagens é o "Sol Negro", símbolo usado por grupos neonazistas.
Trata-se de 12 raios no formato do ícone da "SS", a Polícia do Estado Nazista, conectados a um círculo preto no centro da imagem. Ele também marcou na pele ícones nórdicos cooptados por simpatizantes do Terceiro Reich.
Ainda conforme o Clarín, o brasileiro usava o codinome "Salim" no Facebook e no Instagram. Uma das publicações é sobre uma aparição na TV. Ele disse que concedeu a entrevista para fazer críticas ao governo. O texto da postagem encerra com os dizeres: "Nem Milei (parlamentar especulado à disputa presidencial de 2023), nem Cristina".

ATENTADO

Fernando André Sabag Montiel teria sido responsável por tentar matar a ex-presidente, e atual vice, da Argentina, Cristina Kirchner. Um vídeo registra o momento em que ele aponta uma arma para Cristina e rapidamente é detido. De acordo com o presidente, Alberto Fernández, era uma pistola .380, carregada com cinco munições. O presidente afirma que houve a tentativa de disparo, mas a arma falhou.
A tentativa de atirar contra a vice-presidente aconteceu no momento em que Cristina se aproximou da militância que estava de vigília na frente da sua casa no Bairro da Recoleta, em Buenos Aires. No vídeo, é possível ver que Cristina se abaixa no momento em que a arma é apontada. De imediato, seguranças intervêm e conseguem segurar o suspeito.

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MANIFESTAÇÕES

Apoiadores de Cristina Kirchner têm se manifestado após promotores pedirem 12 anos de prisão a ela por supostos esquemas de corrupção. Enquanto presidente, Cristina teria beneficiado empresários específicos e interferido em contratos milionários para obras de rodovias, diz o Ministério Público. A vice do Executivo argentino afirma ser inocente e diz que a denúncia é uma tentativa de derrubar o projeto político que ela representa
Após o atentado, os protestos no entorno da residência da vice-presidente se intensificaram. Manifestantes passaram a madrugada inteira no Bairro da Ricoleta. O presidente Alberto Fernández declarou feriado nacional nesta sexta-feira, 2.
Apoiadores da vice-presidente argentina Cristina Fernandez se reúnem na praça Plaza de Mayo um dia após ela sofrer um atentado do lado de fora de sua casa em Buenos Aires, na Argentina, nesta sexta-feira, 2 de setembro de 2022
Manifestação em apoio a Cristina Kirchner, que sofreu atentado em Buenos Aires Crédito: Rodrigo Abd/AP
"Providenciei para que amanhã (hoje, sexta, 2) seja declarado feriado nacional, para que em paz e harmonia o povo argentino possa se expressar em defesa da vida, da democracia e em solidariedade com a nossa vice-presidente", disse Fernández, no final da noite desta quinta-feira.

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