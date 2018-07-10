Queda de árvore surpreende recém-casados e vídeo viraliza; veja

Casal de noivos [imagem ilustrativa] Crédito: Pixabay / @toanmda

O casal Cheyenne e Lucas Kopschka viralizou na internet por conta de um momento inusitado ocorrido quando estavam gravando um vídeo falando sobre sua união e, de repente, uma árvore caiu justamente onde estavam sentados.

Os dois escaparam por pouco, e o momento foi registrado e compartilhado pelo fotógrafo Freddy Hernandez, que registrava o casamento junto de seu colega.

"É a coisa mais louca que já aconteceu conosco, e estamos todos abalados. A festa de casamento veio correndo para ter certeza de que eles estavam ok", contou Freddy em entrevista à ABC News.

"Nós dois tivemos tempo suficiente para sair fora do caminho da árvore, então ambos tivemos sorte neste aspecto", disse Lucas.

Os dois se casaram em 30 de junho deste ano, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos.