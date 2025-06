Mundo

Queda de 787 na Índia reacende crise na Boeing em meio a prejuízo bilionário

Até o trágico acidente da Air India em Ahmedabad nesta quinta-feira, o 787 Dreamliner da Boeing tinha um histórico de segurança exemplar.

No mês passado, a Boeing comemorou o transporte de seu bilionésimo passageiro no 787 Dreamliner – um feito impressionante, considerando que o modelo foi lançado há apenas 14 anos. >

O que pode ter causado a queda do avião na Índia em apenas 30 segundos?

Este é um avião diferente do Boeing 737 Max, que esteve nas manchetes após acidentes fatais na Indonésia e na Etiópia , que mataram centenas de pessoas em 2018 e 2019, respectivamente.>

Um panorama mais completo surgirá assim que as caixas-pretas do avião (equipamentos de gravação que armazenam informações vitais do voo) forem recuperadas.>