Quatro pessoas foram presas após ataques a mesquitas na Nova Zelândia

Ataque na Nova Zelândia Crédito: Reprodução/TV Globo

A polícia neozelandesa prendeu três homens e uma mulher sob a suspeita de terem atacado a tiros duas mesquitas na cidade de Christchurch, a terceira maior do país, nesta sexta-feira, 15.

Há "várias" vítimas fatais, segundo as autoridades locais. Embora a extensão da tragédia ainda não tenha sido revelada, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, afirmou que esta sexta "é um dos dias mais sombrios" da história do país.

De acordo com informações da Folha de São Paulo, 49 pessoas morreram e 48 estão feridas.