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Várias mortes

Quatro pessoas foram presas após ataques a mesquitas na Nova Zelândia

Além dos ataques a tiros, a polícia de Christchurch desativou diversos explosivos encontrados em veículos

Publicado em 

15 mar 2019 às 09:14

Publicado em 15 de Março de 2019 às 09:14

Ataque na Nova Zelândia Crédito: Reprodução/TV Globo
A polícia neozelandesa prendeu três homens e uma mulher sob a suspeita de terem atacado a tiros duas mesquitas na cidade de Christchurch, a terceira maior do país, nesta sexta-feira, 15.
Há "várias" vítimas fatais, segundo as autoridades locais. Embora a extensão da tragédia ainda não tenha sido revelada, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, afirmou que esta sexta "é um dos dias mais sombrios" da história do país.
De acordo com informações da Folha de São Paulo, 49 pessoas morreram e 48 estão feridas.
Além dos ataques a tiros, a polícia de Christchurch desativou diversos explosivos encontrados em veículos.

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