Quatro agentes morrem esfaqueados em ataque no comando da polícia em Paris

Segundo a Reuters, há suspeitas de que o esfaqueador era um funcionário da polícia.

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 10:29 - Atualizado há 6 anos

AGÊNCIA FOLHAPRESS - Um homem invadiu a sede do comando da polícia em Paris, matou quatro guardas a facadas e morreu após ser baleado na cabeça por um dos agentes.

O caso ocorreu nesta quinta-feira (3). Não há informações sobre a razão do ataque nem sobre a identidade do autor. Segundo a Reuters, há suspeitas de que o esfaqueador era um funcionário da polícia.

O local do ataque fica perto da Catedral de Notre-Dame. A região foi isolada pelas forças de segurança, e a estação de metrô mais próxima do local foi fechada.

Uma mensagem de alerta foi transmitida nos alto-falantes do Palácio da Justiça de Paris, localizado em frente à sede da polícia. "Um ataque ocorreu na sede da polícia, a situação está sob controle, o setor permanece sob vigilância", dizia a mensagem.

O ministro do Interior, Christophe Castaner, que deveria visitar a Turquia, adiou a viagem e foi ao local.

