Qual vai ser o nome do novo príncipe britânico? Veja apostas

A duquesa de Cambridge Kate Middleton segura seu filho recém-nascido durante apresentação do pequeno príncipe à mídia, em frente ao Hospital St Mary, em Londres Crédito: John Stillwell/Pool photo via AP

Os súditos da família real britânica e curiosos ao redor do mundo devem esperar pelo menos dois dias para saber o nome do terceiro filho do príncipe William e de Kate Middleton, o duque e duquesa de Cambridge. O bebê, que nasceu na manhã desta segunda-feira (23), só deve ter o nome divulgado na próxima quarta-feira (25).

O mesmo aconteceu com os filhos mais velhos do casal. O príncipe George, por exemplo, nasceu no dia 22 de julho de 2013, mas o nome dele só foi divulgado dois dias depois. Com a princesa Charlotte não foi diferente, ela veio ao mundo no dia 2 de maio de 2015, um sábado, mas o nome da menina só ficou conhecido no dia 4 de maio, uma segunda-feira.

Príncipe William e Kate Middleton deixam o hospital St. Mary's, em Londres, com o filho mais novo Crédito: Palácio de Kensington

O possível nome do novo príncipe tem movimentado as casas de apostas no Reino Unido. Os campões são Albert e Arthur. Nomes menos tradicionais como Logan e Harper também aparecem na lista, mas têm poucas chances de serem escolhidos. Isso porque os nomes dos dois filhos mais velhos do casal real provam que eles optam por opções mais tradicionais e cheias de homenagens na hora de batizar os pequenos (entenda abaixo).

Com os filhos Charlotte e George, o príncipe William chega ao hospital St Marys, em Londres, para conhecer seu novo herdeiro Crédito: Palácio de Kensington

Vale lembrar que Albert foi rei junto à rainha Vitória, enquanto Arthur é o nome do meio do príncipe William. Espera-se também que o casal homenageie o marido da rainha Elizabeth II e batize o menino de Philipe ou escolha Michael, que seria uma homenagem ao avô materno da criança. Ainda é possível que o novo herdeiro real tenha todos esses nomes, afinal, como membro da realeza, ele não precisa de sobrenome, a criança atenderá como Sua alteza real príncipe de Cambridge.

POR TRÁS DOS NOMES GEORGE E CHARLOTTE

Batizado de George Alexender Louis, o nome do príncipe George, hoje com 4 anos, é uma homenagem ao rei George George VI, pai da rainha Elizabeth II e ao lord Louis Mountbatten, tio-avô do príncipe William.

Já a escolha do nome da princesa Charlotte Elizabeth Diana, hoje com 2 anos, é uma celebração aos nomes de importantes mulheres na vida do casal Kate e William. Charlotte é o nome do meio de Pippa Middleton, irmã da duquesa. Elizabeth é a atual rainha e Diana, a famosa Lady Di, mãe do príncipe.

ALTA APÓS VISITA DOS FILHOS

Após cerca de 12 horas de internação, Kate Middleton deixou, na tarde desta segunda-feira (23), o hospital St. Mary's, em Londres, onde deu à luz, em parto natural, ao seu terceiro filho. Ela saiu da ala particular da unidade acompanhada do marido, o príncipe William, segurando no colo o filho recém-nascido, que ainda não tem nome.