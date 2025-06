Mundo

Qual o cheiro do espaço?

Cientistas estão analisando os cheiros do espaço — desde os vizinhos mais próximos da Terra até planetas a centenas de anos-luz de distância — para aprender sobre a composição do Universo.

Publicado em 1 de junho de 2025 às 17:39

Júpiter, diz Marina Barcenilla, é "meio como uma bomba de fedor".>

Maior planeta do Sistema Solar, Júpiter tem várias camadas de nuvens, ela explica, e cada camada tem uma composição química diferente. O gigante gasoso pode tentar seduzir você com o aroma doce de suas "nuvens venenosas de marzipã", diz ela. Mas o cheiro "só piora à medida que você se aprofunda".>

"Você provavelmente desejaria estar morto antes de chegar ao ponto em que seria esmagado pela pressão", ela afirma.>

"Acreditamos que a camada superior da nuvem seja feita de gelo de amônia", explica Barcenilla, comparando o fedor ao da urina de gato. >

"Então, à medida que você desce, encontra sulfeto de amônia. É quando você tem amônia e enxofre juntos — uma combinação infernal." Os compostos sulfurosos são notoriamente responsáveis ​​pelo mau cheiro de ovo podre.>

Se fosse possível explorar ainda mais profundamente, ela continua, você encontraria as listras e os redemoinhos característicos de Júpiter.>

"Júpiter tem essas faixas espessas que são coloridas. Achamos que algumas dessas cores podem ser criadas por plumas de amônia e fósforo.">

Há também, possivelmente, algumas moléculas orgânicas chamadas tolinas, moléculas orgânicas complexas relacionadas à gasolina. Portanto, Júpiter, diz ela, também pode ter um toque de "oleosidade" de petróleo com uma pitada de alho.>

Barcenilla é cientista espacial, designer de fragrâncias e estudante de doutorado em Astrobiologia na Universidade de Westminster, em Londres. Em seus primeiros anos estudando o cosmos, ela se perguntava constantemente: "Como seria esse cheiro?". Até que ela se deu conta de que: "Eu tenho essa molécula no meu laboratório. Eu poderia realmente criá-la".>

Assim, além de seu trabalho acadêmico — em busca de sinais de vida em Marte —, Barcenilla tem estado ocupada criando aromas que recriam o odor do espaço sideral para a mais recente exposição do Museu de História Natural de Londres, chamada Space: Could life exist beyond Earth? ("Espaço: Poderia existir vida além da Terra?", em tradução livre).>

Do fedor de ovos podres ao doce aroma de amêndoas, o espaço é um lugar surpreendentemente repleto de cheiros, diz ela. Cometas, planetas, luas e nuvens de gás teriam, cada um, seu próprio odor se pudéssemos cheirá-los com o nariz. Mas o que esses aromas podem revelar sobre os mistérios do Universo?>

Antes de sairmos para explorar as delícias olfativas do cosmos, talvez valha a pena refletir por um momento sobre o que são os odores.>

Pode-se dizer que o olfato, embora muitas vezes subestimado, é o mais antigo dos sentidos. Tomemos como exemplo um minúsculo organismo unicelular, uma bactéria, que vagava pelos mares arqueozoicos há cerca de 3,5 bilhões de anos.>

Ao sentir a presença de uma substância química, talvez um nutriente saboroso ou algum perigo a ser evitado, o flagelo da bactéria — seu apêndice em forma de cauda — agiria como uma hélice, permitindo que essa pequena criatura redirecionasse seus movimentos. Para nossos ancestrais, esse "olfato mais rudimentar" era a diferença entre a vida e a morte.>

E nosso próprio olfato é simplesmente uma versão mais sofisticada desta capacidade de detectar substâncias químicas no ambiente ao nosso redor.>

Nosso nariz contém densos aglomerados nervosos compostos por milhões de neurônios especializados, repletos de moléculas conhecidas como quimiorreceptores. Quando se ligam a uma substância química, enviam um sinal ao nosso cérebro que é então interpretado como um cheiro distinto.>

Esse olfato nos permite detectar substâncias químicas ao nosso redor. No caso dos seres humanos, o olfato não apenas ajuda a identificar alimentos ou alerta sobre perigos ambientais, como também ativa memórias e desempenha um papel crucial na comunicação social. Após milhões de anos de evolução, a capacidade de sentir cheiros está intrinsecamente ligada ao nosso bem-estar emocional.>

Durante os longos meses de isolamento em órbita, também pode ser um importante elo de ligação com o lar para os astronautas. Mas uma estação espacial também pode ser um lugar estranho em termos de odores.>

"Alexei Leonov [a primeira pessoa a completar uma caminhada espacial] era o responsável por todos os astronautas estrangeiros", diz Helen Sharman, a primeira astronauta do Reino Unido.>

O ano era 1991, e Sharman se preparava para passar oito dias na Mir, a estação espacial soviética. Pouco antes do lançamento, Leonov "me entregou este pequeno ramo de absinto".>

Durante sua estada na Mir, Sharman esmagava de vez em quando as folhas de absinto para liberar seu aroma semelhante ao da sálvia — porque, segundo ela, "é bom sentir um cheirinho de alguma coisa".>

Na estação espacial Mir, explica Sharman, havia muito pouco cheiro. Na microgravidade, o ar quente não sobe, então "o cheiro da comida quente não sai do seu prato". A única maneira de sentir o cheiro seria "enfiar o nariz na embalagem", diz ela.>

Mas havia um cheiro característico na estação espacial que muitos astronautas relataram após uma caminhada espacial. "Me fez lembrar de quando eu era criança e passava por uma oficina de automóveis", afirma Sharman. "Eu podia sentir o cheiro de solda — aquele cheiro de metal no ar.">

Durante a missão, Sharman conduziu experimentos sobre materiais com potencial para serem usados ​​na construção de naves espaciais. "Eu tinha um monte de películas finas, principalmente de cerâmica, que eu tinha que colocar em uma moldura e depois expor ao ambiente ao redor da estação espacial.">

Quando ela trouxe suas amostras de volta da câmara de descompressão, sentiu uma lufada do aroma metálico do espaço. "Esse era meu experimento favorito — porque cheirava." Outros astronautas descreveram um cheiro semelhante ao de carne carbonizada, pólvora ou fiação elétrica queimada.>

Mas a causa desse cheiro permanece um mistério. Uma possível explicação, diz Sharman, é que ele é causado pela oxidação. "A atmosfera, o ambiente ao redor da estação espacial, é praticamente um vácuo, mas não completamente naquela altitude", acrescenta ela. "O que temos na atmosfera residual é oxigênio atômico.">

A Nebulosa do Anel, uma estrela moribunda, perde suas camadas externas à medida que fica sem combustível Crédito: ESA/Webb, NASA, CSA, M. Barlow (UCL), N. Cox (ACRI-ST), R. Wesson (Cardiff University)

O oxigênio atômico — ou átomos individuais de oxigênio — pode aderir ao traje espacial ou às ferramentas de um astronauta. Ao reentrar na estação espacial, os átomos individuais de oxigênio se combinam com o O2 presente na cabine, formando ozônio (O3). "Assim que ele reage, você sente aquele cheiro de ozônio", diz Sharman. E nós, seres humanos aqui na Terra, também podemos sentir o aroma do ozônio. Você já sentiu o cheiro metálico da eletricidade estática logo após uma tempestade? Isso é ozônio.>

Outra possibilidade é que Sharman estivesse inalando os átomos de uma estrela moribunda. Quando uma estrela morre, ela libera uma enorme quantidade de energia. Durante esse processo, a estrela produz Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) que flutuam pelo Universo e contribuem para a criação de novos cometas, planetas e estrelas.>

Na Terra, os HPA estão presentes em combustíveis fósseis, como carvão, petróleo bruto e gasolina, e geralmente se formam durante a combustão incompleta de matéria orgânica. "Se você queimar sua comida", diz Barcenilla, "esse é o tipo de molécula que você está criando. Quando as estrelas morrem, sua combustão gera o mesmo tipo de molécula. Então, elas flutuam no espaço para sempre." Muitos destes compostos têm um odor semelhante ao de solvente ou de naftalina, enquanto outros lembram mais a queima de plástico ou betume.>

Os dados chegam do espaço sob todas as formas. O primeiro dado científico vindo do espaço foi entregue em 1958, pela Explorer 1 da Nasa, a agência espacial americana, na forma de som. Em 2022, o Telescópio Espacial James Webb (JWST, na sigla em inglês), da Nasa, capturou o primeiro odor de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera de um exoplaneta — um planeta fora do nosso Sistema Solar —, o gigante gasoso WASP-39 b.>

Na verdade, o JWST não sentiu o cheiro do CO2 no sentido de inalá-lo, mas detectou sua presença rastreando como a atmosfera do planeta alterava a luz das estrelas quando ele passava em frente ao seu Sol. Ao analisar mudanças sutis na luz, o JWST consegue identificar as diversas substâncias químicas de mundos alienígenas.>

E "o espaço é enorme", diz Barcenilla. Ele está repleto de mundos com muitos cheiros variados. A análise química da atmosfera de Titã, a maior Lua de Saturno, sugere que ela cheira a amêndoas doces, gasolina e peixe podre. Enquanto isso, o fedor de ovo podre pode desencorajar você de visitar o planeta HD 189733 b, um gigante gasoso escaldante a cerca de 64 anos-luz da Terra.>

Nuvens de poeira interestelar, girando pelos braços espirais da Via Láctea, combinam os cheiros de "sorvete com sabor estranho e amônia", acreditam os pesquisadores>

Enquanto isso, em Sagittarius B2, uma nuvem molecular gigante de gás e poeira perto do centro da nossa galáxia, você pode sentir o cheiro de "algumas das moléculas prebióticas necessárias à vida", afirma Barcenilla. "Lá temos coisas como etanol, metanol, acetona, sulfeto de hidrogênio e etilenoglicol — que você pode usar como anticongelante".>

O aroma de framboesa da Via Láctea é comumente atribuído ao formiato de etila, mas, de acordo com Barcenilla, esta informação não é completamente precisa. "É apenas uma molécula entre muitas outras e, se você sentir o cheiro isolado, não tem cheiro de framboesa.">

O telescópio James Webb revelou os 'ingredientes' atmosféricos do WASP-39b, um exoplaneta a cerca de 700 anos-luz da Terra Crédito: Nasa, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)

E farejar substâncias químicas cósmicas não só pode nos fornecer detalhes vitais sobre a composição do Universo, como também pode nos dar pistas sobre onde procurar vida, acrescenta Barcenilla.>

"Se você pudesse, de alguma forma, andar de barco no [planeta] K2-18b — se houvesse um oceano lá, e pudesse tirar seu traje espacial —, então poderia sentir o cheiro de repolho podre", diz Subhajit Sarkar, astrofísico da Universidade de Cardiff, no País de Gales.>

Em 2023, Sarkar fez parte de uma equipe que, com a ajuda do JWST, captou o que poderia ser o aroma da vida no K2-18b, um exoplaneta a cerca de 120 anos-luz da Terra. O telescópio detectou "uma mera sugestão", diz Sarkar, de sulfeto de dimetila (DMS), às vezes citado como um dos principais componentes que produzem o "cheiro de mar".>

"O K2-18b é interessante por vários motivos", afirma Sarkar. "Ele faz parte de um grupo maior de exoplanetas chamados subnetunos." Maiores que a Terra, mas menores que Netuno, os subnetunos são o tipo mais comum de planeta na galáxia e, apesar de sua prevalência, muito sobre eles permanece um mistério.>

"Há importantes questões sobre os subnetunos", diz Sarkar. "Por que eles não existem em nosso Sistema Solar? E do que eles são feitos?" Uma maneira de tentarmos entendê-los melhor, segundo Sarkar, é observar suas atmosferas. "O K2-18b era conhecido por ser um bom alvo para isso.">

O K2-18b é, em teoria, um mundo "hiceano", um exoplaneta habitável coberto por oceanos. Em 2025, Sarkar e seus colegas reanalisaram a atmosfera do K2-18b e sentiram um cheiro ainda mais forte de substâncias químicas atmosféricas que, até onde sabemos, são produzidas apenas pela vida — especificamente fitoplâncton e outros organismos marinhos.>

De acordo com os pesquisadores, a atmosfera do K2-18b pode conter DMS e/ou dissulfeto de dimetila (DMDS). "Até o momento, não temos conhecimento de processos não biológicos que possam produzir essas [substâncias químicas] em grandes quantidades. Certamente, na Terra é muito, muito claro que o DMS e o DMDS são produzidos pela biologia. São bioassinaturas muito específicas desse ponto de vista", explica Sarkar.>

E com concentrações 10.000 vezes maiores do que as encontradas na atmosfera da Terra, as descobertas sugerem que K2-18b poderia ter um oceano "repleto de vida", diz Sarkar. No entanto, ele adverte que é possível que as substâncias químicas sejam provenientes de fontes abióticas, e que é necessário fazer mais pesquisas. Mas, segundo ele, se K2-18b for de fato um mundo oceânico habitável, "então ele se encaixa nesse cenário, porque você tem então vida marinha potencialmente produzindo essa molécula que, na Terra, está associada à vida marinha".>

Ilustração artística do K2-18b, um planeta que acredita-se ser coberto por oceano Crédito: Nasa, CSA, ESA, J. Olmsted STScI, N. Madhusudhan Cambridge University

Portanto, pode não ser necessária uma viagem ao espaço para sentir seus aromas. Muitos dos odores do espaço são familiares para nós, e encontrados aqui na Terra. Além disso, algumas pessoas tentam recriar a fragrância do espaço, incluindo Barcenilla.>

Quando inalo o aroma de Marte na exposição do Museu de História Natural, sinto o cheiro de ferrugem, poeira e uma pitada de umidade. O odor evoca uma memória: os fundos de uma garagem, com caixas de papelão velhas empilhadas, cheias de livros outrora amados, e pedaços de madeira de móveis de gerações passadas. Um cheiro caseiro e infantil.>

Mas talvez o maior tesouro olfativo de todos não seja encontrado no espaço, mas aqui na Terra. Não há nada como o perfume do nosso próprio planeta, diz Sharman. Ela descreve seu retorno para casa em 1991, ainda vívido na sua mente. "Era fim de maio, então mesmo na Ásia Central, o solo não estava completamente seco no dia em que chegamos de volta à Terra".>

Quando pousou, a espaçonave quicou "bastante", esmagando as plantas no solo. "Aterrissamos nesta vegetação de arbustos de absinto no Cazaquistão", lembra Sharman. "A lufada do ar fresco quando abrimos a escotilha foi simplesmente fantástica. Era um cheiro maravilhoso, absolutamente delicioso.">

Leia a íntegra desta reportagem (em inglês) no site BBC Future.>

