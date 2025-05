Mundo

Qual é a diferença entre antissemitismo e antissionismo

Desde os ataques do Hamas contra Israel, discussões têm ocorrido nas redes sociais para entender a diferença entre antissemitismo e antissionismo.

O que significam esses termos?

O que é antissemitismo?

Durante a Segunda Guerra Mundial, seis milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas ou seus cúmplices no que é conhecido como Holocausto .>

O antissemitismo moderno pode assumir muitas formas, incluindo, mas não se limitando a, teorias da conspiração sobre o controle judaico do sistema financeiro global e da mídia, ataques a sinagogas, abuso verbal ou discurso de ódio e memes abusivos nas redes sociais.>

Às vezes, pessoas com pontos de vista diferentes sobre Israel discordam sobre se certos comentários ou opiniões são antissemitas ou não.>

O que é sionismo?

O sionismo começou como um movimento político na Europa no final do século 19. Ele buscava desenvolver a nacionalidade judaica na terra conhecida como Palestina — também conhecida pelos judeus como a antiga Terra de Israel.>

Hoje em dia aqueles que se identificam como parte do movimento sionista acreditam na proteção e no desenvolvimento de Israel como nação judaica.>

Existem variações do sionismo — por exemplo, alguns sionistas acreditam que Israel tem direito a algumas áreas de terra além de seu território.>

Muitos judeus apoiam ou simpatizam com os princípios fundamentais do sionismo, ou seja, que um Estado judeu deve existir no que hoje é Israel.>