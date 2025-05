Mundo

'Putin ficou louco': a reação enfurecida de Trump a violento ataque da Rússia à Ucrânia

O presidente dos EUA intensificou suas críticas depois que a Rússia disparou 367 drones e mísseis, o maior número em uma única noite desde a invasão de 2022.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou com raiva seu descontentamento com o líder russo, Vladimir Putin, no domingo (25/5), após o maior ataque aéreo de Moscou contra a Ucrânia até o momento.>