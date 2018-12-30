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Diplomacia

Putin diz que Rússia esta aberta ao diálogo com os EUA

Em carta o presidente russo ressaltou a importância das relações entre os países como forma de assegurar estabilidade internacional

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2018 às 18:31
Presidente russo, Putin, aperta a mão do presidente americano, Donald Trump, em cerimônia no Arco do Triunfo, Paris Crédito: Ludovic Marin
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou em carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a Rússia está aberta ao diálogo com o país norte-americano sobre diversos assuntos, de acordo com um resumo divulgado neste domingo pelo Kremlin. "Putin ressaltou que as relações Rússia-EUA são o fator mais importante para assegurar estabilidade estratégica e segurança internacional", disse o comunicado.
A relação entre os países está tensa, em meio às investigações sobre a interferência russa nas eleições norte-americanas e à disputa militar entre a Rússia e a Ucrânia, que fez Trump cancelar uma conferência com Putin que estava marcada para ocorrer durante a última reunião de cúpula do G-20.
Putin também enviou cartas ao presidente Michel Temer e ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Para Temer, o presidente russo agradeceu pela cooperação e pelo entendimento mútuo entre ambos os líderes. Já para Bolsonaro, ele afirmou que as relações entre a Rússia e o Brasil estão "se desenvolvendo rapidamente" e que os países estão colaborando em política, comercio, economia, energia e cultura. Putin afirmou, também, que quer colaborar com o Brasil na agenda internacional, incluindo os Brics, que o Brasil presidirá em 2019.
As cartas fazem parte de uma tradição anual do líder russo, que costuma enviar mensagens a líderes mundiais no fim do ano. Neste ano, ele também enviou mensagens à primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, ao presidente da China, Xi Jinping, e ao Papa Francisco, entre outros.

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