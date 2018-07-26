PT pede apuração da morte de brasileira na Nicarágua

Raynéia Gabrielle Lima, estudante brasileira na Nicarágua Crédito: Reprodução

O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou nesta quinta-feira (26) nota sobre a morte da brasileira Raynéia Gabrielle Lima, na Nicarágua, há três dias. O comunicado, assinado pela secretária de Relações Internacionais do partido, Mônica Valente, pede "às autoridades nicaraguenses a pronta apuração dos fatos que cercam este crime que vitimou uma jovem que nada tinha a ver com os conflitos locais".

Raynéia, de 30 anos, foi vítima de disparos feitos, segundo testemunhas e colegas , por um grupo de paramilitares aliado do governo. A Polícia Nacional nicaraguense atribuiu o crime a seguranças particulares e disse que vai investigá-lo. Desde abril, uma onda de protestos se transformou em rebelião contra o governo de Daniel Ortega e já fez pelo menos 295 mortos no país.

O texto de hoje do PT não entra em detalhes sobre os confrontos no país. Diz, em suma, que "a paz e a reconciliação da sociedade nicaraguense somente será alcançada por meio do diálogo político entre governo e oposição, sem ingerências externas".

Antes, no dia 20 de julho, em outra nota sobre a Nicarágua, o partido foi mais enfático em sua defesa do governo de Ortega. Mônica Valente então afirmou que o país tem "institucionalidade democrática estabelecida" e que os "enfrentamentos" a governos legítimos "não são uma novidade nas Américas e tampouco um fenômeno espontâneo".