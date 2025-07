Mundo

PSG e Chelsea disputarão título do Mundial de Clubes: saiba tudo sobre a final

Quem se sagrar campeão no próximo domingo (13/7) vai entrar para a história como o primeiro time a levantar a taça no novo formato do campeonato, sediado nos Estados Unidos, país que também receberá a Copa do Mundo de 2026

Publicado em 9 de julho de 2025 às 18:39

Estádio MetLife receberá a final do Mundial no próximo domingo Crédito: Reuters/Vincent Carchietta T

A final do Mundial de Clubes da Fifa está definida: Chelsea x Paris Saint Germain (PSG).>

O time inglês chegou à final após vencer o Fluminense por 2x0 na terça-feria (8/7). Já os franceses eliminaram o Real Madrid por um placar de 4x0 nesta quarta (9/7).>

Anteriormente, o torneio anual era disputado por apenas sete times de todo o mundo. Agora, são 32 equipes, que se enfrentarão a cada quatro anos.>

>

Quatro clubes brasileiros participaram dessa primeira edição: Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. >

Veja os detalhes da final do campeonato: >

Quando será a final do Mundial de Clubes?

O jogo entre Chelsea e PSG acontece no próximo domingo, dia 13 de julho, às 16h (horário de Brasília). >

A partida acontecerá no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O estádio fica a poucos quilômetros de Manhattan, em Nova York, e também sediará final da Copa do Mundo no próximo ano.>

Para chegar à final, o Chelsea eliminou Fluminense, Palmeiras e Benfica (Portugal), além de superar Espérance (Tunísia) e Los Angeles (EUA) na fase de grupos.>

A única derrota do time inglês foi contra o Flamengo, ainda na fase de grupos. O time carioca, porém, acabou eliminado pelo Bayern de Munique (Alemanha), nas oitavas de final. >

Já o PSG eliminou Real Madrid (Espanha), Bayern de Munique (Alemanha) e Inter Miami (EUA), além de vencer o Seattle Sounders (EUA) e Atlético de Madrid (Espanha) na fase de grupos.>

A única derrota dos franceses também foi para um brasileiro: o Botafogo venceu por 1x0 na fase de grupos, mas acabou sendo eliminado pelo Palmeiras nas oitavas.>

O brasileiro João Pedro, um dos principais jogadores do Chelsea, foi responsável pela eliminação do Fluminense Crédito: Pedro Neto IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

Brasil na final

Nenhum time do Brasil conseguiu chegar à final. O melhor colocado foi Fluminense, que caiu nas semis para o Chelsea. Mas brasileiros estarão em campo.>

Do lado do Chelsea, o principal nome é o atacante brasileiro João Pedro, que fez os dois gols que eliminou seu ex-time, o Fluminense, na semifinal. Também faz parte do elenco inglês Andrey Santos>

Já o PSG é a casa de Marquinhos e Lucas Beraldo.>

Trump na final

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que comparecerá à final do Mundial de Clubes da Fifa no domingo, em Nova Jersey.>

Na terça-feira, a Fifa, órgão máximo do futebol mundial, anunciou que abriu um escritório na Trump Tower, em Nova York.>

Os Estados Unidos estão sediando a primeira edição do Mundial de Clubes em formato expandido e serão coanfitriões da Copa do Mundo de 2026, junto com Canadá e México.>

Trump, que esteve presente no Super Bowl (a final do Futebol americano) em fevereiro, é presidente de uma força-tarefa que ele mesmo criou para supervisionar os preparativos para os torneios.>

A Fifa já possui um escritório em Miami e ter uma presença na Trump Tower fortalecerá o relacionamento da entidade com o governo dos EUA.>

"Recebemos um apoio enorme do governo e do presidente, com a força-tarefa da Casa Branca para o Mundial de Clubes da Fifa e para a Copa do Mundo da Fifa do próximo ano", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.>

Infantino garantiu aos torcedores que eles serão bem-vindos aos Estados Unidos, apesar do endurecimento das políticas de imigração de Trump e da proibição de viagens envolvendo 12 países.>

No entanto, segundo relatos, Trump está considerando expandir as restrições de viagem para até 36 países adicionais.>

Trump tem marcado maior presença no esporte durante seu segundo mandato, tornando-se o primeiro presidente em exercício a comparecer a um Super Bowl. Ele também esteve presente em vários eventos do UFC.>

