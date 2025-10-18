Mundo

Protestos contra Trump levam multidão às ruas nos EUA

Manifestação em Nova York deu início às mais de 2,5 mil programadas pelo país para o sábado.

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 15:32

Manifestação em Nova York deu início às mais de 2,5 mil programadas pelo país Crédito: EPA/Shutterstock

Milhares de pessoas saíram às ruas neste sábado (18/10) nos Estados Unidos em protestos organizados contra o presidente americano, Donald Trump.

A primeira entre as mais de 2.500 manifestações em todo o território do país aconteceu na cidade de Nova York, onde por volta do meio-dia do horário local uma multidão se reuniu na região da Times Square.

Muitos dos manifestantes carregavam faixas e cartazes, alguns com os dizerem "No Kings", em uma referência à campanha que dá nome aos protestos, organizada por uma coalizão de grupos de esquerda.

Atos sob essa mesma bandeira feitos pelo grupo em junho reuniram mais de cinco milhões de pessoas em todo o país e foram, em grande parte, pacíficos.

O nome faz referência à crítica que alguns americanos fazem a Donald Trump apontando que ele agiria de forma autoritária, como um rei.

"O presidente acha que seu governo é absoluto", diz a página na internet dedicada aos atos.

"Mas na América não temos reis e não recuaremos diante do caos, da corrupção e da crueldade", completa o texto.

Aliados do presidente acusaram os manifestantes de estarem alinhados com o movimento de extrema esquerda Antifa e condenaram o que chamaram de "manifestação de ódio à América".

Governadores republicanos em vários Estados americanos colocaram tropas da Guarda Nacional de prontidão à espera de eventuais episódios de violência.

Manifestantes reunidos na Times Square, área turística da cidade de Nova York Crédito: Getty Images

Os protestos devem continuar em todo o país ao longo do dia em cidades de uma costa a outra do país, incluindo a capital, Washington, e locais como Nova Orleans, Atlanta, São Francisco, Los Angeles e Las Vegas.

Também foram organizadas manifestações em diversas cidades da Europa, entre elas Berlim, na Alemanha, Madri, na Espanha, e Roma, na Itália.

Em uma entrevista à Fox News programada para ir ao ar no domingo, Trump aparentemente se referiu aos atos.

"Um rei! Isso não é uma encenação", disse o presidente em um trecho da entrevista veiculado no sábado. "Sabe, eles estão se referindo a mim como um rei. Eu não sou um rei."

Manifestantes na cidade de Waxhaw, na Carolina do Norte Crédito: Getty Images

Políticos republicanos levantaram a possibilidade de intervenção policial caso houvesse violência.

"Teremos que chamar a Guarda Nacional", disse o senador do Kansas Roger Marshall antes dos protestos, segundo a CNN. "Espero que seja pacífico. Duvido."

O governador do Texas, Greg Abbott, deixou a Guarda Nacional do Estado de prontidão às vésperas de um protesto marcado na capital, Austin, argumentando que a mobilização de tropas era necessária devido à "manifestação planejada ligada à Antifa".

Protestos estão programados em todo o país Crédito: Getty Images

Democratas criticaram a medida, incluindo o principal nome do partido no Estado, Gene Wu, que argumentou: "Enviar soldados armados para reprimir protestos pacíficos é o que reis e ditadores fazem — e Greg Abbott acaba de provar que é um deles."

O governador republicano da Virgínia, Glenn Youngkin, também ordenou a prontidão da Guarda Nacional estadual.

No início desta semana, o ator Robert De Niro, um crítico assíduo de Trump, compartilhou um vídeo curto incentivando os americanos a se unirem para "levantar nossas vozes de forma não violenta".

"Tivemos dois séculos e meio de democracia... muitas vezes desafiadora, às vezes confusa, sempre essencial", disse ele.

"Agora temos um aspirante a rei que quer tirá-la de nós: o Rei Donald, o Primeiro."

Entre as celebridades que devem comparecer aos protestos "No Kings" estão Jane Fonda, Kerry Washington, John Legend, Alan Cumming e John Leguizamo.

Movimento 'No Kings' já havia organizado protestos em junho Crédito: Getty Images

