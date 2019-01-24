Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Protestos contra governo deixam 8 mortos na Venezuela
Investigação

Protestos contra governo deixam 8 mortos na Venezuela

Centenas de milhares de venezuelanos saíram nesta quarta às ruas em todo o país para protestar contra o regime de Nicolás Maduro

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 08:31

Publicado em 

24 jan 2019 às 08:31
Cuiabá (MT) - Refugiados da Venezuela Desembarcam em Cuiabá e se hospedam no Centro Pastoral para o Migrante (Antonio Cruz/Agência Brasil) Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Uma fonte do Ministério Público da Venezuela informou nesta quarta-feira (23) que estavam sendo investigadas seis mortes ocorridas durante os protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Horas depois, o governo do Estado de Táchira informou que outras duas pessoas tinham morrido nessa região.
A procuradoria confirmou à agência EFE que no Distrito de Sucre, no oeste de Caracas, duas pessoas morreram "em fatos que não envolvem funcionários de ordem pública". As mortes estavam sendo investigadas por promotores designados para o caso.
O Ministério Público está averiguando quatro mortes registradas "durante saques" que ocorreram no Estado de Bolívar, na fronteira com o Brasil, nas quais a entidade regional registrou várias manifestações contra o governo de Maduro.
Uma das vítimas foi identificada como Alixon Pizani, de 16 anos. Ele foi ferido com arma de fogo na terça-feira à noite no Distrito de Catia, em Caracas, mas não resistiu, informou ontem o Observatório Venezuelano de Conflito Social (OVCS).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

venezuela
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados