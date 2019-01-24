Protestos contra governo deixam 8 mortos na Venezuela

Cuiabá (MT) - Refugiados da Venezuela Desembarcam em Cuiabá e se hospedam no Centro Pastoral para o Migrante (Antonio Cruz/Agência Brasil) Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Uma fonte do Ministério Público da Venezuela informou nesta quarta-feira (23) que estavam sendo investigadas seis mortes ocorridas durante os protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Horas depois, o governo do Estado de Táchira informou que outras duas pessoas tinham morrido nessa região.

A procuradoria confirmou à agência EFE que no Distrito de Sucre, no oeste de Caracas, duas pessoas morreram "em fatos que não envolvem funcionários de ordem pública". As mortes estavam sendo investigadas por promotores designados para o caso.

O Ministério Público está averiguando quatro mortes registradas "durante saques" que ocorreram no Estado de Bolívar, na fronteira com o Brasil, nas quais a entidade regional registrou várias manifestações contra o governo de Maduro.