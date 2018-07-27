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Violência

Professor brasileiro é encontrado morto na Angola

Em redes sociais, amigos da vítima levantam suspeitas de que ele tenha sido assassinado

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 21:04
Adélcio Cândido, professor morto na Angola Crédito: Reprodução | Facebook (Soró Pereira)
O Itamaraty informou na tarde desta quinta-feira (26) que está prestando apoio nas providências necessárias para viabilizar o traslado do corpo do brasileiro Adélcio Cândido, encontrado morto em Luanda, capital de Angola, onde residia há oito anos. Professor universitário de artes cênicas e ator, ele foi encontrado já sem vida, na última quarta-feira (24), nas dependências do condomínio onde morava.
Em redes sociais, amigos da vítima levantam suspeitas de que ele tenha sido assassinado. A dor e a saudade são intensas, mas a minha indignação diante de um quadro tão brutal de violência não me deixa esquecer que nossa luta por uma sociedade justa e fraterna se faz urgente, escreveu uma prima da vítima em perfil no Facebook.
Sem compartilhar detalhes sobre o caso, o Itamaraty, em nota, comunicou que a embaixada do Brasil no país africano tem mantido contato constante com os familiares da vítima, auxiliando-os na emissão de documentos exigidos para a liberação do corpo e nos demais procedimentos cabíveis. A embaixada mantém contato com as autoridades policiais angolanas, que investigam as circunstâncias do ocorrido, acrescentou no informe.
Segundo o secretário da Superintendência de Assuntos Internacionais de Goiás, Armando Melo, o estado vai pagar o serviço de traslado e tem trabalhado em conjunto com o governo federal para que o corpo da vítima seja trazido de volta ao Brasil o mais rápido possível. A mãe do falecido não tem condições de arcar com os custos, disse, por telefone, à Agência Brasil.
Não temos como falar em previsão [de data para a transferência do corpo]. Em casos semelhantes que já acompanhamos, com todos os trâmites burocráticos do país e os processos administrativos de Goiás, o prazo médio é de duas semanas.

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