Produtores de cinema disputam direito de filmar resgate na Tailândia

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Pelo menos dois filmes já estão sendo planejados para levar aos cinemas a história do bem-sucedido resgate dos 12 adolescentes e seu treinador, que permaneceram presos durante dias em uma profunda caverna na Tailândia.

Michael Scott, o CEO da produtora de filmes cristãos Pure Flix, publicou um vídeo na última terça-feira, no Facebook, anunciando seus planos para um filme sobre esta história.

"Estamos vendo realmente isso como um filme que poderia inspirar milhões de pessoas em todo o mundo", disse Scott, perto da gruta na Tailândia, país onde possui uma residência, pouco depois da conclusão dos trabalhos de resgate.

"Não poderia estar mais emocionado. Esta história significou muito para mim", completou em um vídeo, onde elogiou a coragem e o esforço internacional empregado para salvar as vidas das 13 pessoas presas na caverna.

Contatado pelo site especializado The Hollywood Reporter, Scott falou que sua intenção não é fazer um filme cristão, mas sim "inspirador".

"A coragem e o heroísmo que presenciamos, são incrivelmente inspiradores. Portanto, sim, este é um filme para nós", afirmou Scott, acrescentando que se reunirá em breve com possíveis roteiristas para um filme que, segundo suas estimativas, teria em orçamento dentre US$ 30 milhões e US$ 60 milhões.

No entanto, apenas um dia depois de conhecer as intenções de Scott e da Pure Flix, Jon M. Chu, diretor americano de origem chinesa, afirmou na quarta-feira, através do Twitter, que ele também quer levar ao cinema o resgate na Tailândia para evitar que Hollywood se aproprie desta história.

"Eu me recuso a deixar Hollywood 'branquear' a história do resgate na caverna de Tailândia!", disse Chu utilizando o termo "whitewashing", que na indústria audiovisual se refere à criticada prática segundo a qual atores ocidentais interpretam personagens que não são brancos.

O diretor de G.I. Joe: Retaliação (2013) e Truque de Mestre: O 2º Ato (2016) estreará em meados de agosto "Podres de Ricos", uma comédia romântica da Warner Bros, apresentando um elenco composto por atores de origem asiática.