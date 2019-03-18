Príncipe saudita aprovou campanha secreta para silenciar dissidentes

O jornalista saudita Jamal Khashoggi, que foi assassinado Crédito: HASAN JAMALI/ASSOCIATED PRESS/AE

Mais de um ano antes do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, aprovou uma campanha secreta para silenciar os dissidentes, informou neste domingo, 17, o jornal New York Times.

A campanha incluiu vigilância, sequestro, detenção e tortura de sauditas, indica o NYT, que cita fontes americanas que tiveram acesso a relatórios confidenciais de inteligência.

Os funcionários afirmaram que o monarca criou um Grupo de Intervenção Rápida para alcançar o objetivo, segundo o jornal.

Algumas missões clandestinas foram executadas por integrantes da equipe que matou e esquartejou Khashoggi em outubro de 2018 no consulado da Arábia Saudita em Istambul, o que sugere que seu assassinato foi parte de uma campanha mais ampla contra dissidentes, destaca o NYT, que também cita parentes das vítimas sauditas.



