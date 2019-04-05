Príncipe Harry: jogo Fortnite deveria ser banido no Reino Unido

O príncipe Harry, agora Duque de Sussex Crédito: Chris Jackson/REUTERS

Próximo de se tornar pai, príncipe Harry tem se engajado em pautas relacionadas a educação de crianças e adolescentes. Segundo o TMZ, o duque de Sussex compareceu a um evento na última quarta-feira, 3, e revelou que desaprova o jogo Fortnite, um dos mais populares do mundo.

“Um jogo como Fortnite, por exemplo pode não ser tão bom para as crianças. Os pais não sabem o que fazer sobre isso. É como esperar que o estrago seja feito.Esse jogo não deveria ser permitido”, disse na ocasião.

Ainda segundo o site, o duque teria dito que as redes sociais são mais viciantes do que drogas e álcool.

A declaração de Harry dividiu opiniões no Twitter. De um lado, pessoas concordavam com a posição do príncipe; de outro, repudiavam a fala.