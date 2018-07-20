Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Príncipe George ganha moeda comemorativa pelo aniversário de cinco anos
Presente especial

Príncipe George ganha moeda comemorativa pelo aniversário de cinco anos

Com valor de R$ 25, o numerário terá a imagem de São Jorge matando um dragão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 14:15

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 14:15

O príncipe George Crédito: Divulgação/Kensington Palace
A Casa da Moeda Real inglesa anunciou no domingo, 15, o lançamento de uma moeda comemorativa pelo aniversário de cinco anos do príncipe George, filho mais velho do príncipe William e de Kate Middleton, com uma imagem de São Jorge, padroeiro da Inglaterra e inspiração para o nome do príncipe. George, que é o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, faz aniversário no próximo domingo, 22.
Com valor oficial de cinco libras (cerca de R$ 25 reais), a moeda será vendida para colecionadores no site oficial da Casa da Moeda Real e terá a imagem da rainha Elizabeth II, bisavô de George, no verso. Histórias de cavaleiros e dragões são material de brincadeiras de crianças de cinco anos com os amigos e a designer da Royal Mint Jody Clark recriou a cena de São Jorge matando um dragão que parece ter saído direto de um conto de fadas, diz a Casa da Moeda em seu site oficial.
A moeda faz parte de uma coleção especial lançada todos os anos pelo Royal Mint, e George já tinha ganhado outra quando ele havia completado dois anos de vida. A imagem de São Jorge tem sido usada em moedas reais há séculos, e invoca a mensagem de coragem e a vitória do bem sobre o mal.
Veja abaixo como ficou a moeda.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados