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Declaração institucional

Primeiro-ministro espanhol convoca eleições gerais para 28 de abril

Pedro Sánchez fez anúncio depois que o Parlamento rejeitou a proposta de orçamento de 2019 do governo minoritário

Publicado em 

15 fev 2019 às 10:56

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 10:56

O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez Crédito: Francisco Seco / Associated Press
Os veículos de comunicação ibéricos informaram que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, marcou eleições gerais para o dia 28 de abril, depois que o Parlamento rejeitou a proposta de orçamento de 2019 do governo minoritário na quarta-feira. O jornal espanhol El País salienta que, com a data, o governo evita que as eleições gerais coincidam com as municipais, das regiões autônomas e também com as do Parlamento Europeu, marcadas para maio. Sánchez fez a declaração institucional ao vivo nesta manhã, que foi televisionada pelos meios de comunicação locais.
O jornal português Público lembrou que a votação foi reprovada graças à convergência entre membros do Partido Popular (PP), do Ciudadanos e independentistas da Catalunha. Sánchez assumiu o governo em junho de 2018, derrotando o então primeiro-ministro, Mariano Rajoy, do PP.
A agência de notícias lusitana Sapo destacou que as dúvidas sobre se Sánchez iria continuar a governar após a derrota foram encerradas na quinta-feira por meio de uma declaração da ministra da Fazenda, María Jesús Montero. Ela disse a uma rádio que o premiê iria "comunicar a convocação de eleições" e que a única dúvida era sobre quando elas seriam realizadas.

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