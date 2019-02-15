Primeiro-ministro espanhol convoca eleições gerais para 28 de abril

O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez Crédito: Francisco Seco / Associated Press

Os veículos de comunicação ibéricos informaram que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, marcou eleições gerais para o dia 28 de abril, depois que o Parlamento rejeitou a proposta de orçamento de 2019 do governo minoritário na quarta-feira. O jornal espanhol El País salienta que, com a data, o governo evita que as eleições gerais coincidam com as municipais, das regiões autônomas e também com as do Parlamento Europeu, marcadas para maio. Sánchez fez a declaração institucional ao vivo nesta manhã, que foi televisionada pelos meios de comunicação locais.

O jornal português Público lembrou que a votação foi reprovada graças à convergência entre membros do Partido Popular (PP), do Ciudadanos e independentistas da Catalunha. Sánchez assumiu o governo em junho de 2018, derrotando o então primeiro-ministro, Mariano Rajoy, do PP.