Pressão para agradar a todos impede mulheres de progredir no trabalho?

Estudos revelam que as mulheres se automoderam no ambiente de trabalho e sofrem pressão para serem simpáticas, mas continuam sendo pouco promovidas. Há solução para isso?

O que é o 'trabalho de agradar'?

Intitulado Shapeshifters: What We Do to Be Liked at Work ("Metamorfos: o que fazemos para sermos apreciadas no trabalho", em tradução livre), o estudo de Kean, realizado no Reino Unido, afirma que 56% das mulheres sentem pressão para agradar a todos no trabalho, em comparação com apenas 36% dos homens.>