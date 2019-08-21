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Suspeita de câncer

Presidente do Uruguai passará por exames devido a tumor pulmonar

Na década de 1960, Tabaré Vázquez perdeu a mãe, o pai e a irmã, todos vítimas de câncer

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 12:43
Tabaré Vázquez, presidente do Uruguai Crédito: Divulgação | Presidência do Uruguai
O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, anunciou que está com um nódulo no pulmão direito, identificado durante exame de rotina. Ele disse que há chances "muito firmes" de que o tumor seja maligno.
"Tanto os procedimentos e diagnósticos como os possíveis tratamentos, vou realizar no meu país, porque temos um corpo médico de excelência e tecnologia avançada, instituições de acordo com o que é necessário", disse o presidente, que também é médico oncologista. "Sinto-me perfeitamente bem e não tive quaisquer sintomas visíveis", informou Vásquez, em entrevista coletiva no final da tarde de ontem (20), no gabinete.
O médico do presidente, o cardiologista Mario Zelarayán, afirmou que nos próximos dias Vásquez será submetido a exames que vão definir o tratamento. Os resultados devem ficar prontos em 15 dias. A suspeita é de que o presidente esteja câncer. "O nódulo tem todas as características tomográficas de ser um câncer maligno, mas temos que estudá-lo", disse o médico.
Há menos de um mês, Vásquez perdeu a mulher, María Auxiliadora Delgado, que morreu de infarto. Eles estavam casados há mais de 50 anos. Na década de 1960, ele perdeu a mãe, o pai e a irmã, todos vítimas de câncer. Nos anos 1970, Vázquez ingressou no Serviço de Radioterapia da Faculdade de Medicina em no país e, partir de então, dedicou a vida à oncologia.
Apesar de já ter sido fumante, ele não fumava há mais de 50 anos. E, após ter deixado o hábito, se tornou um crítico atroz do tabaco. No primeiro mandato como presidente, em 2008, aprovou a lei que proíbe o fumo em locais fechados e impõe restrições severas à publicidade de cigarros.

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