Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Presidente do Irã irá à Europa discutir acordo nuclear
Esforço

Presidente do Irã irá à Europa discutir acordo nuclear

Hassan Rohani visitará Suíça e Áustria, que assume a presidência semestral da União Europeia, para discutir tratado após saída dos Estados Unidos

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 12:43
O presidente do Irã, Hassan Rohani Crédito: Reprodução/Twitter
O presidente do Irã, Hassan Rohani, visitará a Europa no mês que vem para discutir o acordo nuclear envolvendo o país e membros da União Europeia. O líder islâmico irá à Suíça e à Áustria para se reunir com o presidente suíço, Alain Berset, e o chanceler austríaco Sebastian Kurz.
De acordo com o governo suíço, Rohani e o ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, se encontrarão com Berset nos dias 2 e 3 de julho. "As discussões focarão nos recentes desenvolvimentos no acordo nuclear iraniano", informou o governo da Suíça. "O objetivo é encontrar medidas para preservar o progresso feito com o acordo e garantir a não-proliferação de armas nucleares na região, apesar da decisão americana de se retirar do tratado."
Apesar de não ser integrante da União Europeia, a Suíça atua como mediadora entre os interesses do Irã e da Arábia Saudita no acordo.
No dia seguinte, 4 de julho, Rohani irá à Áustria para discutir o tratado com o chanceler Sebastian Kurz. A visita é considerada "um dos esforços da União Europeia para salvaguardar o acordo com Irã", informaram fontes ligadas ao governo austríaca à imprensa local. No próximo mês, a Áustria assume a presidência semestral do bloco europeu.
Assinado em 2015, o acordo envolve o Irã, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha. Neste ano, os Estados Unidos, principal signatário do tratado, deixou o acordo após o presidente americano Donald Trump exigir que os termos fossem revistos. O tratado estabelece limitações de 15 a 25 anos para o desenvolvimento do programa atômico iraniano em troca da suspensão de sanções internacionais contra o país islâmico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados