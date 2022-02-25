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Guerra

Presidente da Ucrânia propõe negociação com Putin e diz que pode desistir da Otan

Volodmir Zelenski disser estar disposto a dialogar e até mesmo adotar um "status neutro" - o que, na prática, significaria o abandono da ambição de entrar na Otan

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 16:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 fev 2022 às 16:11
Militares ucranianos sentados sobre veículos blindados seguem em uma estrada em Kramatorsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia
Militares ucranianos sentados sobre veículos blindados seguem em uma estrada em Kramatorsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia Crédito: Vadim Ghirda | AP | Estadão Conteúdo
O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, propôs a Vladimir Putin uma negociação, segundo a agência de notícias russa RIA. Em dois pronunciamentos diferentes nesta sexta-feira (25), Zelenski afirmou que a invasão russa é como um ataque da 2ª Guerra, que está disposto a dialogar e até mesmo adotar um "status neutro" - o que, na prática, significaria o abandono da ambição de entrar na Otan.
"Não temos medo de falar sobre nada. Sobre garantias de segurança para nosso país. Não temos medo de falar sobre o status neutro, e não estamos na Otan no momento", disse, antes de ressaltar que essa condição tornaria seu país vulnerável a futuras agressões. "Mas que garantias e, mais importante, quais países específicos nos dariam garantias?"

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Em outro pronunciamento na tarde de sexta-feira em Kiev (pelo horário ucraniano), o presidente pediu negociações com a Rússia. "Eu quero mais uma vez fazer um apelo ao presidente da Federação Russa. Vamos sentar na mesa de negociações e parar as mortes."
Adotando sua política usual de morder e assoprar, a Rússia deu respostas em direções contraditórias. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que Putin iria analisar a declaração de Zelenski, mas que ela seguia "um movimento numa direção positiva".
"Vladimir Putin está disposto a enviar uma delegação russa de alto nível a Minsk para negociações com uma delegação ucraniana", disse Peskov a agências russas. Minsk, capital de Belarus, já era a cidade em que conversações e acordos de paz foram realizados anteriormente entre Rússia e Ucrânia, depois da ocupação da Crimeia pela Rússia, em 2014.

Imagens da guerra na Ucrânia

Já o chanceler russo, Sergei Lavrov, disse que a Ucrânia "perdeu a oportunidade das negociações de segurança" e está "simplesmente mentindo" ao mostrar disposição para discutir um status neutro.
"O presidente Zelenski não disse a verdade, ele simplesmente os enganou", disse Lavrov. "Ele está mentindo quando diz quer discutir o status neutro da Ucrânia. Ele perdeu a oportunidade das negociações de segurança".
Lavrov afirmou que a diplomacia só terá lugar quando a Ucrânia depuser armas e se render. "Estamos prontos para negociações, a qualquer momento, assim que as Forças Armadas ucranianas ouvirem nosso chamado e depuserem suas armas", disse o chanceler. "Ninguém irá atacá-los, ninguém irá feri-los, poderão voltar para suas famílias", acrescentou. (Com agências internacionais).

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