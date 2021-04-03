Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Presidente argentino testa positivo para Covid-19, após ter sido vacinado
Pandemia

Presidente argentino testa positivo para Covid-19, após ter sido vacinado

Alberto Fernández foi o primeiro líder a receber a imunização contra o coronavírus na América Latina; ele cumpriu o cronograma de duas doses da vacina Sputnik V, do laboratório russo Gamaleya, em janeiro e fevereiro

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 10:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 abr 2021 às 10:25
Alberto Fernández, presidente da Argentina
Alberto Fernández, presidente da Argentina Crédito: Reprodução/Twitter
O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou neste sábado, por meio de sua conta no Twitter, que testou positivo para a Covid-19. Fernández já havia sido vacinado com a vacina russa Sputnik V.
"No fim do dia de hoje, após ter registrado febre de 37,3 graus e uma leve dor de cabeça, fiz um teste de antígeno cujo resultado foi positivo. Aguardo a confirmação pelo teste PCR, mas já me encontro isolado, cumprindo o protocolo vigente e seguindo as orientações do meu médico", disse Fernández pelo Twitter.
No dia 21 de janeiro, o presidente argentino postou no Twitter uma foto sua na qual aparecia recebendo a vacina Sputnik.
Na postagem de hoje, Fernández informou também que entrou em contato com as pessoas com as quais havia se reunido nas últimas 48 horas para avaliar se seria necessário que também ficassem em isolamento.
"Estou bem fisicamente e, ainda que quisesse ter terminado o dia do meu aniversário (ontem, 2) sem esta notícia, também encontro-me bem de ânimo", continuou o presidente no Twitter hoje. Ele pediu ainda que os cidadãos mantenham os cuidados ante a pandemia.
"Devemos ficar muito atentos. Peço a todos e todas que se preservem e sigam as recomendações vigentes. É evidente que a pandemia não passou e devemos continuar nos cuidando", afirmou.
A Argentina enfrenta uma segunda onda de coronavírus com uma escalada de infecções. Segundo dados oficiais, o país sul-americano, de 44 milhões de habitantes, soma mais de 2,3 milhões de infecções e 56.023 mortes por Covid-19.

Veja Também

Fundador do Reclame Aqui morre por Covid-19

Com Covid, Paulo Gustavo piora e respira com ajuda de pulmão artificial

Agnaldo Timóteo tem piora no estado de saúde; família pede orações

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

argentina Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz
Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados