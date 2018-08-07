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Prefeitura recomenda a remoção da estrela de Trump da Calçada da Fama

Conselho Municipal de West Hollywood foi unânime na decisão

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 13:51
Estrela de Trump em Hollywood foi destruída com uma picareta Crédito: Reprodução
O Conselho Municipal de West Hollywood, onde fica a famosa Calçada da Fama, aprovou resolução em que pede para o Conselho Municipal de Los Angeles e para a Câmara de Comércio de Los Angeles a retirada da estrela de Donald Trump por não compactuar com os valores da cidade de West Hollywood.
A votação foi unânime entre os cinco membros da conselho e a resolução lista uma série de razões para o pedido, incluindo a política de separação de pais e filhos de imigrantes ilegais, a negação dos efeitos do aquecimento global, o tratamento de Trump sobre pessoas transgênero e a intromissão na investigação que procura provas do envolvimento da Rússia nas eleições norte-americanas de 2016.
Segundo a revista The Hollywood Reporter, como a Calçada da Fama é administrada pela Câmara de Comércio de Los Angeles, a votação feita pelo conselho é meramente simbólica e sem efeitos práticos. Em 2015, a câmara já havia desconsiderado os pedidos do conselho para a retirada da estrela do ator Bill Cosby, condenado por abuso sexual.
No Twitter, o ator Mark Hamill, conhecido por interpretar Luke Skywalker na saga Star Wars comentou a decisão. "Que tal substitui-la por alguém que realmente mereceu estar lá? Como a Carrie Fisher", ironizou Hamill.
 

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