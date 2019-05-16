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Candidatura

Prefeito de NY anuncia que quer disputar presidência em 2020

Bill de Blasio anunciou nesta quinta-feira (16) que concorrerá à indicação pelo Partido Democrata

Publicado em 

16 mai 2019 às 12:17

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 12:17

Bill de Blasio Crédito: Reprodução/Twitter
Prefeito de Nova York, Bill de Blasio anunciou nesta quinta-feira (16) que concorrerá à indicação pelo Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, tornando-se a 23ª pessoa a entrar na disputa. O anúncio é realizado após meses de especulações e visitas a Estados importantes para as primárias americanas.
O agora pré-candidato à presidência americana pretende viajar a Iowa ainda nesta quinta-feira e no fim de semana deve ir à Carolina do Sul, já de olho na corrida eleitoral.
Recentemente, Bill de Blasio se envolveu em uma polêmica com o presidente Jair Bolsonaro. O prefeito criticou Bolsonaro e lamentou a possibilidade de que o brasileiro pudesse ser homenageado em Nova York, em evento da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos que terminou cancelado naquela cidade. Bolsonaro, por sua vez, chamou de Blasio de "radical", "paspalhão" e "fanfarrão" e disse que o prefeito tinha trabalhado contra ele.
Bolsonaro acabou por viajar ao Texas, onde se encontra neste momento e deve receber hoje a homenagem da Câmara de Comércio. Em Dallas, ele se reuniu ontem com o ex-presidente George W. Bush.

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