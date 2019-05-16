Prefeito de NY anuncia que quer disputar presidência em 2020

Recentemente, Bill de Blasio se envolveu em uma polêmica com o presidente. O prefeito criticou Bolsonaro e lamentou a possibilidade de que o brasileiro pudesse ser homenageado em Nova York, em evento da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos que terminou cancelado naquela cidade. Bolsonaro, por sua vez, chamou de Blasio de "radical", "paspalhão" e "fanfarrão" e disse que o prefeito tinha trabalhado contra ele.