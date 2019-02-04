Potências europeias reconhecem Guaidó como presidente interino

França, Reino Unido, Espanha, Áustria, Suécia e Dinamarca reconheceram nesta segunda-feira (4) o líder do Legislativo venezuelano,, como presidente interino do país.A decisão se deu após o fim do prazo concedido pelos países europeus ao ditadorpara a convocação de novas eleições, expirado neste domingo (3)."O governo da Espanha anuncia que reconhece oficialmente o presidente da Assembleia da, o senhor Guaidó, como presidente encarregado da Venezuela para que convoque eleições presidenciais no menor prazo de tempo possível", afirmou Sánchez no Palácio de Moncloa.O reconhecimento a Guaidó tem uma finalidade clara, ressaltou Sánchez: convocar eleições que "têm de ser livres, democráticas, com garantias e sem exclusões".Pouco depois da Espanha, otambém anunciou que reconhecia Guaidó como "presidente constitucional interino" da Venezuela, como escreveu seu ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, em uma rede social."Os venezuelanos têm o direito de se expressar-se livremente e democraticamente. A França reconhece Juan Guaidó como presidente interino para implementar um processo eleitoral. Apoiamos o grupo de contato, criado com a UE, neste período de transição", escreveu em uma rede social o presidente francês, Emmanuel Macron.Guaidó se declarou presidente encarregado em 23 de janeiro, acusando Maduro de ser um "usurpador" por ter sido reeleito em um processo questionável. O opositor já havia sido reconhecido por Brasil, Estados Unidos, Colômbia e Canadá, entre outros países da região.Em entrevista divulgada no domingo, Maduro descartou convocar eleições presidenciais. Entre seus aliados estão China e Rússia. Ele acusa Washington de usar Guaidó como "marionete" para lhe aplicar um golpe de Estado.O governo da Rússia afirmou nesta segunda-feira que o movimento europeu de reconhecimento a Guaidó é uma "interferência estrangeira" nos assuntos internos venezuelanos.