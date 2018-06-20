Porcos-espinhos são encontrados embriagados em parque

Polícia encontrou porcos-espinhos bêbados e desacordados em parque Crédito: Reprodução/Facebook

Dois porcos-espinhos foram encontrados embriagados na cidade de Petersberg, na Turíngia, Alemanha, após terem ingerido uma bebida alcoólica chamada Advocaat. Os animais foram encontrados próximos a garrafa em um parque na manhã do último domingo, 17.

A Polícia da Turíngia contou a história em seu perfil no Facebook, e a publicação obteve centenas de compartilhamentos e curtidas. "O que esses dois fizeram a noite, parece que é segredo. No entanto, é evidente que sua embriaguez e apagão foram fruto de uma garrafa de bebida da melhor qualidade. Os nossos colegas Corinna e Hendrik estavam na viatura e conseguiram encontrar os dois em um parque infantil. Estavam quase imóveis no chão, ao lado de uma garrafa de gemada quebrada", contou a publicação.

"A comunicação, assim como conseguir os dados pessoais deles, foi extramemente difícil, já que eles mal tinham memórias dos acontecimentos, do ambiente e de sua vida na terra. Corinna e Hendrik colocaram-nos cuidadosamente em um pano e levaram-os para o Zoológico de Turíngia. Os funcionários especializados provavelmente sabem melhor como tratar bêbados", continuou a polícia no post.

No fim, a corporação faz um apelo: "Por favor, joguem o lixo nas latas de lixo disponíveis. Neste exemplo, pudemos ver qual é o risco de objetos descartados sem cuidado. As garrafas de vidro podem ferir pessoas e animais, como os nossos porcos-espinhos".