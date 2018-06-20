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Noitada

Porcos-espinhos são encontrados embriagados em parque

Os animais foram encontrados pela Polícia ao lado de uma garrafa quebrada de Advocaat, uma espécie de gemada alcoólica

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 10:51
Polícia encontrou porcos-espinhos bêbados e desacordados em parque Crédito: Reprodução/Facebook
Dois porcos-espinhos foram encontrados embriagados na cidade de Petersberg, na Turíngia, Alemanha, após terem ingerido uma bebida alcoólica chamada Advocaat. Os animais foram encontrados próximos a garrafa em um parque na manhã do último domingo, 17.
A Polícia da Turíngia contou a história em seu perfil no Facebook, e a publicação obteve centenas de compartilhamentos e curtidas. "O que esses dois fizeram a noite, parece que é segredo. No entanto, é evidente que sua embriaguez e apagão foram fruto de uma garrafa de bebida da melhor qualidade. Os nossos colegas Corinna e Hendrik estavam na viatura e conseguiram encontrar os dois em um parque infantil. Estavam quase imóveis no chão, ao lado de uma garrafa de gemada quebrada", contou a publicação.
"A comunicação, assim como conseguir os dados pessoais deles, foi extramemente difícil, já que eles mal tinham memórias dos acontecimentos, do ambiente e de sua vida na terra. Corinna e Hendrik colocaram-nos cuidadosamente em um pano e levaram-os para o Zoológico de Turíngia. Os funcionários especializados provavelmente sabem melhor como tratar bêbados", continuou a polícia no post.
No fim, a corporação faz um apelo: "Por favor, joguem o lixo nas latas de lixo disponíveis. Neste exemplo, pudemos ver qual é o risco de objetos descartados sem cuidado. As garrafas de vidro podem ferir pessoas e animais, como os nossos porcos-espinhos".
Em uma atualização, a Polícia informou que um dos animais já estava bem, e estava "de pé", esperando "seu colega, que continua bêbado". Quando eles estiverem completamente recuperados, serão soltos na natureza.

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