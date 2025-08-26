Mundo

Por que Trump demitiu diretora do Banco Central americano em ação sem precedentes

A demissão de um membro da liderança do Fed pelo presidente é uma ação sem precedentes nos EUA, e ocorre em um momento em que Trump vem pressionando o banco por um corte nas taxas de juros.

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:25

Cook é um dos sete membros do Conselho de Governadores do Fed e a primeira mulher afro-americana a ocupar o cargo Crédito: Reuters

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que removerá imediatamente Lisa Cook, funcionária do Federal Reserve (Fed), do seu cargo, em uma grande escalada em sua batalha contra o banco central americano.

Ele afirmou que havia "motivos suficientes" para acreditar que Cook deu informações falsas sobre contratos imobiliários pessoais e citou poderes constitucionais que, segundo ele, lhe permitiram removê-la.

Em resposta, Cook afirmou que Trump não tem autoridade para demiti-la e que ela não renunciará.

A demissão de um membro da liderança do banco central pelo presidente é uma ação sem precedentes nos EUA, e ocorre em um momento em que Trump vem pressionando cada vez mais o Fed — especialmente seu presidente, Jerome Powell — pelo que ele considera uma relutância em reduzir as taxas de juros.

Cook é um dos sete membros do Conselho de Governadores do Fed e, neste cargo, integra o comitê de 12 membros responsável por definir as taxas de juros nos EUA.

Ela votou, juntamente com Powell e a maioria dos outros membros do comitê, pela manutenção das taxas de juros americanas na última reunião do Fed, no final de julho.

Ela foi nomeada pelo antecessor de Trump, o democrata Joe Biden, em 2022, e é a primeira mulher negra a ocupar o cargo.

A decisão de Trump de demitir Cook provavelmente levantará questões jurídicas, com especialistas sugerindo que a Casa Branca precisará demonstrar — possivelmente em juízo — que tinha motivos suficientes para demiti-la.

"O presidente Trump alegou ter me demitido 'por justa causa' quando não há justa causa prevista em lei, e ele não tem autoridade para fazê-lo", disse Cook em um comunicado.

"Não vou renunciar. Continuarei a cumprir minhas obrigações para ajudar a economia americana, como tenho feito desde 2022", acrescentou.

"Tomaremos todas as medidas necessárias para impedir a tentativa de ação ilegal [de Trump]", disse o advogado de Cook, Abbe David Lowell.

O Federal Reserve (Fed) ainda não se pronunciou sobre o anúncio do presidente, feito na noite de segunda-feira (25/8) por meio de sua plataforma de mídia social Truth Social.

Ele publicou uma carta endereçada a Cook na qual a informava de sua decisão de removê-la do conselho de diretores do banco com efeito imediato.

Trump também aventou repetidamente a possibilidade de demitir Powell.

null Crédito: Getty Images

De acordo com a carta de Trump, Cook assinou um documento atestando que um imóvel em Michigan seria sua residência principal pelo próximo ano.

"Duas semanas depois, você assinou outro documento para um imóvel na Geórgia, afirmando que seria sua residência principal pelo próximo ano", disse o presidente.

"É inconcebível que você não estivesse ciente de seu primeiro compromisso ao assumir o segundo", escreveu ele.

O presidente havia pedido sua renúncia na semana passada devido à alegação de fraude hipotecária, feita pela primeira vez em uma carta pública do regulador de financiamento imobiliário, Bill Pulte, um aliado de Trump, à Procuradora-Geral Pam Bondi.

O regulador de financiamento imobiliário disse que a carta denunciava um crime e instou o Departamento de Justiça a investigar. Não está claro se uma investigação foi aberta.

Cook disse à BBC em um comunicado na semana passada que soube das alegações pela mídia e que o assunto decorreu de um pedido de empréstimo hipotecário que ela fez quatro anos antes de ingressar no Fed.

"Não tenho intenção de ser pressionada a renunciar ao meu cargo por causa de algumas questões levantadas em um tuíte", disse ela.

"Pretendo levar a sério quaisquer perguntas sobre meu histórico financeiro como membro do Federal Reserve e, portanto, estou reunindo informações precisas para responder a quaisquer perguntas legítimas e fornecer os fatos."

Se Cook ou o Fed resistirem à decisão de Trump de destituí-la, especialistas sugerem que isso poderá desencadear um impasse entre o banco central e a Casa Branca. O Fed conquistou a independência do governo dos EUA em 1951.

Trump tem expressado crescente animosidade contra Powell, chamando-o de "idiota" e "imbecil teimoso" por não apoiar os apelos do presidente por cortes rápidos e significativos nas taxas de juros.

Mas, na semana passada, Powell aumentou as expectativas de que haverá um corte na taxa de juros em setembro.

Em entrevista a banqueiros reunidos em Jackson Hole, Wyoming, ele também argumentou que o impacto inflacionário das tarifas de Trump pode ser temporário.

O dólar americano se desvalorizou em relação às principais moedas mundiais no mercado asiático nesta terça-feira (26/8), com os investidores apostando que o substituto de Cook provavelmente pressionaria por mais cortes nas taxas de juros.

"A questão-chave para os mercados é: se Trump conseguir substituir Cook, ele poderia reformular a composição do Fed e como isso impactar a percepção do mercado sobre a capacidade de investimento nos EUA?", disse Julia Lee, da empresa de dados financeiros FTSE Russell, à BBC.

Shoki Omori, estrategista-chefe do banco japonês Mizuho, ​​destacou as preocupações com a pressão que Trump vem exercendo sobre Powell nas últimas semanas.

"Powell parece estar reagindo, mas quem vier a seguir pode simplesmente ouvir o que a Casa Branca quiser. Não parece nada bom."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta